6 великих людей, которые мало спали

Долгое время СМИ вбивали нам в голову: спать нужно не меньше 8 часов, то есть проводить в постели треть жизни. Сейчас исследователи стали чуть более лояльными — отдыхать необходимо столько, сколько требует ваш организм (сейчас это можно узнать с помощью приложения), но лучше 6,5 — 7,5 часов в день. Тоже многовато. Во всех статьях пишут, что Леонардо да Винчи спал 2 часа в сутки и ничего — нарисовал «Мону Лизу» и много других классных картин. А Маргарет Тэтчер после 4 часов отдыха могла спокойно управлять страной. Как научиться мало спать и чувствовать себя бодрым и полным сил?

Лучше всего нам известен распорядок дня Уинстона Черчилля, и это неудивительно: сэр Уинстон жил не так давно, активно занимался литературным трудом (за который даже получил Нобелевскую премию) и очень интересовал многочисленных биографов, которые охотились за каждым фактом его биографии. Господин премьер-министр просыпался в 7:30—8:00 утра и до 11:00 работал в постели — читал письма и газеты, отдавал распоряжения секретарям. В 5 часов вечера, после ланча и работы, он снова отправлялся спать — примерно на 1,5 часа, после чего приводил себя в порядок, основательно ужинал и снова работал до глубокой ночи. Итого получалось, что Черчилль проводил в постели примерно 6 часов в сутки — столько спим и мы в рабочие дни, но потом долго приходим в себя на выходных. Сэр Уинстон же комфортно себя чувствовал и без дополнительного воскресного отдыха. Секретом своей продуктивности он называл дневной сон. Еще во время Первой мировой войны Черчилль заметил, что даже самые сильные и трудоспособные офицеры, просыпающиеся рано утром, к полудню устают. Это заставило его перестроить собственный график: вставать на час позже — около 8:00 — и обязательно спать после обеда. Короткий отдых в середине дня позволял ему выполнять в два раза больше работы, чем делает обычный человек, спящий 6 часов один раз в день. Правила сиесты господин премьер-министр придерживался неукоснительно. Он мог заснуть прямо в здании парламента во время важного совещания и уверял, что таким образом спас Великобританию во время Второй мировой войны.

Многие исследователи считают двухфазный сон наиболее оптимальным вариантом, поскольку после обеда мы чувствуем естественную сонливость из-за оттока крови от нервной к пищеварительной системе. В южных странах, где жаркий климат делает желание поспать почти невыносимым, во время сиесты принято отдыхать всем: часа 2 в день здесь никто не работает. История знает много других примеров двухфазного отдыха. Например, в Средневековье люди спали так: с заката до глубокой ночи, час бодрствовали, и снова ложились в постель до рассвета. Перерыв между фазами приходился примерно на 2 часа — католическую утреню служили именно в это время, потому что горожане как раз не спали.

Маргарет Тэтчер

Премьер-министра Маргарет Тэтчер не зря называли «железной леди»: твердой рукой она управляла не только страной, но и собственным организмом. По словам очевидцев, баронесса Тэтчер спала всего 4 часа в сутки и, в отличие от своего кумира Уинстона Черчилля, никогда не отдыхала днем. Премьер-министр не позволяла себе отсыпаться даже на выходных: она работала в Рождество, работала, когда все остальные уходили спать, и вставала раньше других, чтобы снова работать. Это создавало сложности для ее преемника Джона Мейджора . Он понимал, что принимает страну, привыкшему к премьеру, который очень мало спит. Сам Мейджор проводил в постели около 8 часов.

Исследователи считают, что в мире есть около 1% людей (может, значительно больше — точно этого никто не знает), которые по своей природе мало спят. 4 часов в день для них вполне достаточно для полноценного отдыха. К тому же с возрастом потребность во сне снижается: пожилые люди проводят в постели гораздо меньше времени, чем молодежь. Третью группу «малоспящих» составляют военные. Один британский генерал высыпался за 4 часа и ел только раз в день. Маргарет Тэтчер была пожилой леди, видевшей Вторую мировую войну и привыкшей к короткому отдыху, поэтому ее режим дня сложно назвать сверхъестественным. Но он оставался сверхтяжелым: помощники и коллеги премьер-министра говорили о том, насколько уставшей она выглядела после бесконечных совещаний и почти бессонных ночей. Но такую цену за успех заплатили многие великие люди.

Наполеон Бонапарт

Однажды у Наполеона спросили: «Сколько должен спать человек?». Он ответил: «Мужчина — 6 часов, женщина — 7 часов, дурак — 8 часов». Неизвестно, действительно ли французский император произносил эти слова, но этих рекомендаций он точно не придерживался. Во время военных действий спать было некогда: Наполеон проводил в походной койке 2 часа ночью и еще часа 2 днем. Будить императора разрешалось только в случае очень плохих новостей — все остальное могло подождать час-другой. Существует мнение, что скопившаяся усталость Наполеона стала причиной его провала на поле Ватерлоо.

В мирное время император спал около 7 часов — совсем как женщина из приписываемой ему цитаты. А после изгнания на остров Святой Елены и вовсе стал «дураком». Скучная жизнь на острове заставила Наполеона больше времени проводить в постели. Об идеальных (по его мнению) 3—4 часах сна в день он забыл.

Леонардо да Винчи

Существует легенда, что самого экстремального режима сна придерживался Леонардо да Винчи. Художник якобы спал по 20 минут каждые 4 часа, что позволило ему тратить на сон всего 2 часа в день, а все остальное время посвящать своим шедеврам. На этот слух ссылаются очень многие издания, но почему-то ни одно из них не дает никаких доказательств — ни дневниковых записей да Винчи, ни свидетельств современников. Последние, напротив, часто говорили о том, что художник мог работать над своими полотнами сутки, забывая о сне и еде. Довольно сложно себе представить человека, который в размеренную доэлектрическую эпоху Возрождения вдруг додумался спать таким противоестественным образом. Но личность Леонардо да Винчи традиционно вызывает неуемный интерес у любителей всяких списков. Активно продвигаются версии, что главный гений Возрождения не ел мясо, страдал от дефицита внимания, дислексии и еще бог знает чего, в общем, был самым модным парнем своего времени

Но «режим сна да Винчи» действительно существует, только называют его полифазным. Сторонники обосновывают его так: сон делится на быструю и медленную фазу, причем от последней можно без последствий отказаться. Медленная фаза занимает большую часть времени, во время которого восстанавливаются клетки и систематизируется вся накопленная за день информация. «Быстро» человек спит всего 10 — 15 минут, но за это время организм успевает подготовиться к пробуждению и еще раз обработать информацию. Мозг, перестроенный под полифазный режим, пропускает медленную фазу и сразу впадает в быструю, благодаря чему отлично восстанавливается за отведенные 20 минут.

В мире достаточное количество людей, которые практикуют полифазный сон годами и пишут многочисленные книги о том, как это замечательно, но исследователи считают такие эксперименты скорее вредными. Доктора военных баз, проверявшие способность солдат мало спать, отмечали, что эффективность их подопечных падала, а внимание притуплялось, хотя сами испытуемые не чувствовали накопленной усталости. Многие люди пробовали полифазный сон и потом описывали свои ощущения в СМИ или соцсетях. Мало кому удавалось перетерпеть «период зомби» — первые 10 дней режима, на протяжении которых организм подстраивается под новые условия. Как правило, экспериментаторы заболевали или просто-напросто срывались и спали сутки напролет. Некоторые из тех, кто все-таки смог продержаться несколько месяцев, заканчивали опыт, якобы потому что им не удалось синхронизироваться с родными и коллегами. Но вероятнее всего, они просто не смогли жить в таком ритме: люди, практикующие полифазный сон, должны постоянно двигаться, работать и прибегать к всевозможным уловкам, чтобы не заснуть. И нет никаких доказательств того, что выкроенное таким образом время будет продуктивно потрачено.

Великие физики Томас Эдисон и Никола Тесла тоже по слухам спали не более 3 часов в сутки. Бывшие соперниками в реальной жизни, они будто бы соревновались еще и в том, кто из них меньше спит и эффективнее тратит свое время. Эдисон всегда с презрением относился ко сну, считая, что чем больше человек отдыхает, тем он ленивее. Логика Эдисона была проста: человек всегда ест больше, чем необходимо для жизнедеятельности, потому что любит еду и не желает себя в ней ограничивать. То же самое с отдыхом: люди спят в 2—3 раза больше необходимого, просто потому что им это нравится. Современники физика утверждали, что он тоже всегда спал больше, чем ему хотелось бы, но меньше, чем обычный человек. Он часто ложился вздремнуть посреди дня, причем руководствовался не каким-то особым режимом, а естественным желанием поспать. В дневнике, который он вел в 40 лет, много внимания уделено качеству ночного отдыха. Видимо, великий физик все-таки позволил себе спать чуть больше, чтобы с новыми силами продолжать работу.

Никола Тесла

Никола Тесла всегда пытался доказать, что его работа продуктивнее работы Эдисона. Он уверял, что и спит меньше бывшего работодателя, и методы выбирает более эффективные. На самом деле сложно сказать, кто из физиков спал больше. Тесла действительно мог работать над важным проектом сутками напролет, но потом выпасть из жизни на целый день. В менее напряженное время ученый дремал урывками, но не придерживался никакого особенного графика — на это просто не было времени. Тесла в самом деле много работал и ложился спать уже тогда, когда силы иссякали. Коллеги говорили, что такой режим убьет его, но физик прожил 86 лет. Правда, некоторые утверждают, что ближе к 30 годам Тесла немного сошел с ума: сна оказалось слишком мало и организм в конце концов не выдержал напряжения. Никаких доказательств этому нет, хотя нельзя не признать, что многие великие люди буквально выгорали на своем поприще.