Компания Vollebak запускает в продажу графеновую куртку

Компания Vollebak анонсировала скорый выпуск самой необычной одежды в мире — «графеновой куртки». Эта бизнес-структура специализируется на инновационных и провокационных hi-tech аксессуарах и технологиях для уличной одежды. Но в случае с курткой из графена они сами признают, что зашли в некоторый тупик. Во-первых, содержание графена в будущем изделии крайне мало, куртка не сшита из какого-то неведомого пока науке графенового волокна, а просто получит тонкое напыление из углерода. Толщиной в нанометры, как и положено передовому материалу, который сохранит все свои чудесные свойства: сверхпроводимость, сверхпрочность, сверхустойчивость к агрессивным средам и т.д. Во-вторых, насколько они передадутся самой куртке — не знает даже сам производитель. И осторожно ничего не обещает.

В Vollebak предлагают рассматривать новинку, как удобный способ приобщиться к миру прогресса и высоких технологий, в буквальном смысле набросить на плечи достижения передовой науки. Возможно, это даже шанс войти в историю, особенно если куртки выпустят лимитированной серией и кто-то их купит. Листы ожидания уже открыты, но цена графеновой куртки пока неизвестна.