Ещё
Гиперэкстензия на ягодичные
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»

Гиперэкстензия на ягодичные 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Гиперэкстензия невероятно хорошее упражнения как для мышц спины так и для здоровья позвоночника (отлично растягивает грыжи межпозвоночных дисков, проверено на себе) Гиперэкстензию можно делать двумя способами. Условно все разделяют их на женский и мужской.
Рассмотрим оба варианта: 1. Классическая гиперэкстензия равномерно распределяет нагрузку на низ спины, ягодицы и бицепс бедра. Отлично растягивает позвонки (мужская версия)
2. Гиперэкстензия со скругленной спиной делает акцент на ягодичные и задействует бицепс бедра, снимает нагрузку со спины. (женская версия) Отлично подрезает ягодицы (разделяет ягодицы и бицепс бедра)
Есть Аналог «Римский стул» та же гиперэкстензия только лавочка параллельна полу, а не под углом как в гиперэкстензии.
«Римский стул» можно делать дома, например на стульях и попросить близких подержать вам ноги…либо подцепить ноги за батарею (тоже проходила)
P. S. Римский стул на меня лично действует лучше в плане проработки ягодиц, но тут все очень индивидуально!
Карельские вести: последние новости
Секс на разных уровнях: 6 прекрасных поз, если вы не совпали по росту Геймер расстался с самой сексуальной ведущей прогноза погоды из-за игры Он сказал своей жене, что ей лучше уйти до того, как он вернется из отпуска с любовницей. Ее следующий шаг лишил его дара речи!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»22
«Чудо в перьях»17
Жена схватилась за голову от слов Малахова7
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья7
Ходченкова заинтриговала снимком топлес10
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
05:22
Дети звезд, переплюнувшие родителей
Звёзды Дети
05:34
Знаменитости, обожающие парики
Звёзды Красота
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:47
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение