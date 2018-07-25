Гиперэкстензия на ягодичные

Гиперэкстензия невероятно хорошее упражнения как для мышц спины так и для здоровья позвоночника (отлично растягивает грыжи межпозвоночных дисков, проверено на себе) Гиперэкстензию можно делать двумя способами. Условно все разделяют их на женский и мужской.

Рассмотрим оба варианта: 1. Классическая гиперэкстензия равномерно распределяет нагрузку на низ спины, ягодицы и бицепс бедра. Отлично растягивает позвонки (мужская версия)

2. Гиперэкстензия со скругленной спиной делает акцент на ягодичные и задействует бицепс бедра, снимает нагрузку со спины. (женская версия) Отлично подрезает ягодицы (разделяет ягодицы и бицепс бедра)

Есть Аналог «Римский стул» та же гиперэкстензия только лавочка параллельна полу, а не под углом как в гиперэкстензии.

«Римский стул» можно делать дома, например на стульях и попросить близких подержать вам ноги…либо подцепить ноги за батарею (тоже проходила)

P. S. Римский стул на меня лично действует лучше в плане проработки ягодиц, но тут все очень индивидуально!