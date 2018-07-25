Ещё
Российские продукты занесены в Красную книгу
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»

Российские продукты занесены в Красную книгу 

News.ru 59 минут назад
Почти 80 продовольственных товаров из России попали в Красную книгу. Отечественные продукты признаны экологически чистыми и производятся в ограниченном количестве.
Всего в списке находится около пяти тысяч наименований. Среди российских товаров в Красную книгу «Ковчег вкуса» попали белевская пастила, вяленая оленина эвенков и чёрная соль, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал о том, что большинство жителей России отдают предпочтение медикаментам, которые произведены на территории страны. Лекарственные препараты отечественного производства пользуются большим спросом среди мужчин.
News.ru: последние новости
Геймер бросил мексиканскую секс-бомбу ради Call of Duty Педофил из Серпухова разрушил карьеру матери Почему девочки мучают животных
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»22
«Чудо в перьях»17
Жена схватилась за голову от слов Малахова7
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья7
Ходченкова заинтриговала снимком топлес10
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
05:22
Дети звезд, переплюнувшие родителей
Звёзды Дети
05:34
Знаменитости, обожающие парики
Звёзды Красота
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:47
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение