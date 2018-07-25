Российские продукты занесены в Красную книгу

Почти 80 продовольственных товаров из России попали в Красную книгу. Отечественные продукты признаны экологически чистыми и производятся в ограниченном количестве.

Всего в списке находится около пяти тысяч наименований. Среди российских товаров в Красную книгу «Ковчег вкуса» попали белевская пастила, вяленая оленина эвенков и чёрная соль, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал о том, что большинство жителей России отдают предпочтение медикаментам, которые произведены на территории страны. Лекарственные препараты отечественного производства пользуются большим спросом среди мужчин.