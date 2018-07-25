Что тебе понадобится для изготовления качественного самогона

До недавних пор в нашей стране да и практически на всём постсоветском пространстве самогоноварение считалось занятием для маргиналов. Сразу вспоминается советская сатира на тему самогонщиков и алкоголиков, да и российские комедии показывают явно не благородных джентльменов в роли любителей этого крепкого напитка. Самогон в наше время — это не та жуткая жидкость мутного цвета с ужасным вкусом и запахом, изготовленная из картофельной кожуры или из других доступных ингредиентов, а вкусный напиток из качественного сырья. На деле любимые многими виски, коньяк и бурбон тоже по сути являются самогоном, так как сделаны методом дистилляции.

Ещё один миф насчёт самогона — это то, что он является некачественным и даже опасным продуктом. Это может быть справедливо для уже описанного выше пойла, сделанного на скорую руку, но не для хорошего продукта, сваренного для себя. Если варить самогон по рецепту и использовать рекомендуемое сырьё, то на выходе получается напиток, который по качеству будет даже превосходить известный алкоголь. И, конечно же, для варки хорошего самогона нужно правильное оборудование. Для примера мы взяли три самых желанных аппарата из статистики интернет-магазина «Доктор градус»: «Стиллмен-Кристалл», «Стиллмен-Космо S» и «МПУ Стиллмен».

«Стиллмен-Кристалл»

Данная модель как нельзя лучше подходит для домашнего приготовления напитков из зернового или фруктового сырья, которые упоминались выше. «Стиллмен-Кристалл» комплектуется колпачковыми тарелками (из нержавеющей стали или меди, в зависимости от модели). Эти тарелки позволяют сохранять приятный аромат исходного сырья, а присутствие меди в самогонном аппарате усиливает этот эффект. Кроме того, «Стиллмен-Кристалл» выглядит весьма футуристично и будет хорошо смотреться в современной обстановке. Производительность этого дистиллятора до 3 литров в час. В комплекте с аппаратом есть все необходимое для начала творчества в создании собственных напитков. Например, дефлегматор, который позволяет повысить крепость и чистоту напитка, а также электронный термометр, который позволяет более точно следить за процессом. При стоимости «Стиллмен-Кристалл» в 30 тысяч рублей у любителя благородных напитков он окупится достаточно быстро, учитывая постоянно растущие цены на алкоголь. Заказать «Стиллмен-Кристалл» →

«Стиллмен-Космо S»

Один из самых лучших самогонных аппаратов для любителей «белых», неароматных напитков. Этот дистиллятор позволяет производить дистиллят крепостью до 95% при скорости работы до 2 литров в час. Но это не максимальная мощность, и при меньшей крепости аппарат может производить до 4 литров алкоголя в час. Кстати, в этой модели линейки «Космо» применены новые технологии, благодаря чему расход воды снизился до 20 литров в час, который при желании можно понизить ещё, даже до 12-15 литров в час. Аппарат комплектуется регулярной проволочной насадкой Панченкова, роликовым краном и спиральным дополнительным охладителем. А если к «Стиллмен-Космо S» добавить насадку СПН «Докторская», то аппарат станет ректификатором, и в нём можно будет делать спирт и водку. Все детали изготовлены из пищевой нержавеющей стали безопасной для здоровья. Заказать «Стиллмен-Космо S» →

«Многофункциональное перегонное устройство (МПУ) Стиллмен»

Мечта многих продвинутых самогонщиков, настоящий король среди самогонных аппаратов по производительности! Позволяет перегнать 100 и более литров за один раз. Этот аппарат «всё в одном» может работать в разных режимах: непрерывной дистилляции, прямой дистилляции, дистилляции с укреплением и дробной дистилляции. Внутри устройства располагаются съемные блоки тарелок специальной формы. Тарелки могут быть выполнены как из нержавеющей стали, так и из меди. Несмотря на более высокую цену разборных аппаратов (от 42 тысяч рублей), эта покупка намного выгоднее, поскольку позволяет комбинировать части произвольно, создавая по сути из одного аппарата несколько. Заказать «МПУ Стиллмен» →

В интернет-магазине «Доктор градус» ты найдёшь всё необходимое для самогоноварения, пивоварения и виноделия, а также оборудование для сыроделия и копчения.