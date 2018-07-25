Евгений Папунаишвили поделился трогательным фото с дочкой

Подписчики восхищаются отношением звездного папы к ребенку.

Известного хореографа и телеведущего Евгения Папунаишвили уже более семи месяцев можно также называть счастливым папой. Его жена Салима в декабре прошлого года подарила любимому мужу дочку. С тех пор он с удовольствием делится семейными фотографиями в Instagram, правда, пока не показывая лица ребенка. А на этот раз Евгений показал кадр с профессиональной съемки. На нем он нежно обнимает дочь, держа ее на руках.

Доброе утро, мой ангел👼❤️,

— мило подписал кадр с маленькой Софией хореограф.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)

24 Июл 2018 в 12:11 PDT Фотография вызвала волну восхищения в комментариях. «Как это мило. Истинное счастье!», «Моя булочка, София. Самые милые и трогательные фото папы и дочки», «Какая милота!», «Так приятно и тепло на сердце, когда есть такие папы», «Чудесный момент запечатлен!», «Какая нежность», — умиляются пользователи. Заметим, что многие подписчики хореографа считают его прекрасным папой, который заботится о своей семье.

Напомним, Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения, 11 декабря. Девочка родилась с весом в 3 кг 770 граммов и ростом 53 см. О беременности Салимы стало известно в октябре 2017 года. Ранее, в июле, влюбленные расписались. Однако присутствовали на этом событии только старшие братья Евгения.

Ровно год назад в перерыве матча ЦСКА-Арсенал я стал самым счастливым человеком на свете❤️ Аморочка моя @lasabrin 😘 С каждым днём ты делаешь меня ещё счастливее! Люблю тебя😘 P. S. Олег @kornaukhov, комментарий огонь🔥Спасибо за поддержку😉 #цска #цскаарсенал #предложениерукиисердца #евгенийпапунаишвили

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)

12 Май 2018 в 9:42 PDT _ Фото: Instagram / @e_papunaishvili_