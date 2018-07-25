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Ольга Серябкина оправдала «голые фото»
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Ольга Серябкина оправдала «голые фото» 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Серябкина заметила, что многие читатели и журналисты обвиняют ее в том, что она зациклена на собственной наготе и на большинстве фото в Инстаграм на ней практически нет одежды.
Серябкина заметила, что сама она об этом не думает, лишь выбирает наряды, которые ей нравятся, и старается транслировать через образ свое настроение.
Именно поэтому в своем видео девушка решила отразить личное состояние, показать душу. Ольга считает, что ее новая песня и клип освежает также, как и глоток холодной воды на жаре, «заходит под кожу». Голое тело Ольга считает всего лишь нюансом, на котором не стоит акцентировать внимание.
Кроме того, певица разрешила тем, кому действительно важно обсудить ее пристрастие к короткой одежде, написать комментарии в духе ""Опять разделась".
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