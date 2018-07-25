Безупречное тело, любимый мужчина и счастливые дети: Дженнифер Лопес с размахом отметила 49-летие

На днях певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Она решила отправиться с родными и близкими на Багамы.

Джей Ло — 49, но кто скажет? Звезда выглядит как минимум на 20 лет моложе. Она в очередной раз доказала этот факт, опубликовав в своем микроблоге пару снимков с вечеринки по поводу своего дня рождения.

Дженнифер позирует в откровенном бикини, демонстрируя идеальный пресс, пышный бюст и упругие бедра. Рядом с ней — возлюбленный, экс-бейсболист Алекс Родригес , 10-летняя дочь Эмма, а также другие родные.

Сейчас Джей Ло активно гастролирует, снимается в кино и занимается бизнесом. Неудивительно, что в прошлом году она вошла в рейтинг ста самых влиятельных людей планеты. Поклонники с удовольствием поздравили любимицу с ее праздником и пожелали оставаться такой же молодой и сексуальной еще долгие годы.

Фото: Instagram