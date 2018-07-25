Ещё
Безупречное тело, любимый мужчина и счастливые дети: Дженнифер Лопес с размахом отметила 49-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безупречное тело, любимый мужчина и счастливые дети: Дженнифер Лопес с размахом отметила 49-летие 

Passion.ru 50 минут назад
Фото: Passion.ru
На днях певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Она решила отправиться с родными и близкими на Багамы.
Джей Ло — 49, но кто скажет? Звезда выглядит как минимум на 20 лет моложе. Она в очередной раз доказала этот факт, опубликовав в своем микроблоге пару снимков с вечеринки по поводу своего дня рождения.
Дженнифер позирует в откровенном бикини, демонстрируя идеальный пресс, пышный бюст и упругие бедра. Рядом с ней — возлюбленный, экс-бейсболист Алекс Родригес, 10-летняя дочь Эмма, а также другие родные.
Сейчас Джей Ло активно гастролирует, снимается в кино и занимается бизнесом. Неудивительно, что в прошлом году она вошла в рейтинг ста самых влиятельных людей планеты. Поклонники с удовольствием поздравили любимицу с ее праздником и пожелали оставаться такой же молодой и сексуальной еще долгие годы.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Звезда Первого канала Светлана Абрамова впервые стала мамой Тест: легко ли вас обмануть? «Счастье»: Ксения Собчак поделилась трогательным видео с мужем и сыном
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
«Чудо в перьях»17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение