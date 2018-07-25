Бикини-party: Дженнифер Лопес отметила свой 49-й день рождения

Вчера, Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет. Певица решила отметить столь значимое событие в кругу родных и друзей. Бикини-party: Дженнифер Лопес отметила свой 49-й день рожденияИ было бы странно, если бы Джей Ло устроила чинную вечеринку. Певица решила не заморачиваться по поводу дресс-кода, и объявила его максимально простым: гости должны были появиться в бикини. Сама виновница торжества, естественно тоже должна была соблюсти дресс-код, что собственно она и сделала, продемонстрировав очередной раз прекрасную форму.

Согласитесь, Дженнифер Лопес может похвастаться не только красивым телом! Певица и актриса с 20-летним стажем завоевала сердца миллионов во всем мире. Ее Инстаграм насчитывает 77 миллионов подписчиком, представьте на секунду это количество людей! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, и желаем оставаться такой же прекрасной еще долгие годы!