Скорая помощь для кошек. Фонд «ЯрКот» спасает животных

По грустной статистике, у большинства нынешних бездомных кошек и собак были хозяева. Потом их не стало — по разным причинам, в том числе трагическим.

Как выжить таким животным в чужом и агрессивном мире? Что делать добрым и неравнодушным людям, чтобы им по-настоящему помочь? Идёт Год волонтёра, но очень хочется верить, что бескорыстная помощь малым и беззащитным будет в приоритете всегда. Об этом корреспондент « АиФ » побеседовал с председателем благотворительного фонда помощи животным «ЯрКот» Светланой Еремеевой.

Как родился «ЯрКот»

Игорь Велетминский, «АиФ-Ярославль»: Светлана Анатольевна, сначала для вас не новый, но крайне важный для будущих добровольцев вопрос. Как вы пришли к вашей нынешней деятельности по защите и опеке бездомных кошек?

Светлана Еремеева: До 30 лет я вообще не планировала заводить домашних животных, да и в моей семье их не было. Но в 2009 году принесла домой котёнка, взятого в добрые руки, и сразу стала узнавать, как правильно содержать, кормить, обрабатывать хвостатых. Через год поиск второго питомца вывел меня в соцсетях на группу девушек-волонтёров, которые подбирали бездомных кошек с целью спасти брошенное животное. Только тогда я поняла огромные масштабы этой беды. Читала разные истории спасения, переживала, по возможности помогала финансово. Затем стала перевозить животных, поскольку к тому времени у меня появилась машина. Стала глубоко вникать в судьбу, историю каждого животного, которого нужно было перевезти. Затем попробовала себя в кураторстве бездомных животных. Приходилось спасать тяжелобольных кошек.

— Когда пришла идея создать систему помощи кошкам, которой никогда не было в Ярославле?

— Наша группа единомышленников-волонтёров затем пришла к решению, что нужен официальный статус для легального и открытого сбора средств. Мы зарегистрировали благотворительный фонд, название «ЯрКот» к тому времени уже было. Приютов для собак тогда в городе было два, а для кошек — ни одного. Для передержки кошек арендовали помещение: скинулись на него все волонтёры. Сейчас у нас уже третий по счёту временный дом для кошек: здесь отказники, кошки, пострадавшие от человеческой жестокости, «дачники», то есть потерявшиеся летом, чьи хозяева не смогли или не захотели их найти. Здесь те, кто надоел хозяевам, кого выкинули на улицу, кто после смерти любящих людей оказался не нужен их родственникам. Кто-то пережил побои, издевательства, получил на улице травмы. Каждого хвостатого волонтёры знают «в лицо», по имени и по характеру, к каждому находят подход. Прошедшие ветеринарную и социальную реабилитацию «пушистики» дожидаются приёмной семьи, где их уже не предадут.

Беды — от безответственности

— Как вы и ваши единомышленники воздействуете на людей, чтобы меньше было таких бед?

— С начала работы фонда мы активно проводили «ликбез» для всех владельцев кошек — через выставки домашних животных, к примеру. Это была очень тяжёлая в моральном плане работа: люди не понимают необходимость стерилизации животных, и когда рассказывали об этом, нередко слышали: «Себя стерилизуй!»

Каждые три-четыре месяца мы участвуем в выставках с демонстрацией наших питомцев, лекциями по правильному уходу за животными. Так о нас узнают и те, кто интернетом не пользуется, например, пожилые люди, которые хотят завести кошку. Мы активно работаем в социальных сетях, ищем отклик в сердцах и умах людей. Но чаще люди находят нас, чтобы сдать питомца, а не приютить. Подчеркну, что приюты для бездомных животных должны выполнять не только функции по передержке, лечению и поиску хороших хозяев для своих питомцев. Важной социальной функцией волонтёров является помощь людям: консультация хозяев по содержанию, стерилизации, этичному отношению. И самое главное — воспитать в людях ответственный подход к содержанию домашних животных, ведь они сами не могут себя защитить! Потому-то «ликбез» для людей крайне необходим: их нужно учить цивилизованному, гуманному отношению к животным.

— На что живёт один из самых известных в нашем крае приютов для животных?

— Помогают приюту только неравнодушные и любящие животных люди. Никакой государственной и муниципальной поддержки «ЯрКот» не получал и не получает. Самые большие статьи расходов — на лечение и стерилизацию кошек, на аренду помещения. Поэтому приют всегда находится на грани финансового выживания. И на печать листовок, как один из методов просвещения людей, денег просто не остаётся. Баннер с пропагандой гуманного отношения к животным позволить себе мы тоже не можем. А государство самоустранилось от проблемы бездомных животных.

— Помимо отсутствия социальной рекламы нет и эффективного законодательства о защите прав животных.

— Да, те законы, которые приняты, снимают с государства всю ответственность за положение дел в этой сфере. Нет системы контроля со стороны властей по содержанию и размножению животных. В нашем обществе трудно пролоббировать социальный проект, направленный на гуманное отношение к животным. Государство способствует истреблению безнадзорных животных, дескать, «кругом бродячие собаки» и «подвалы, полные кошек». Вместо того чтобы искоренить причину, власти направляют деньги на устранение следствий.

— Много ли волонтёров, и как им работается в таких трудных условиях?

— Волонтёров, к сожалению, у нас немного. Да и ротация происходит, поскольку люди эмоционально «выгорают». Как правило, это взрослые семейные работающие, с повышенной социальной ответственностью люди, которые по мере возможности занимаются кураторством животных, уходом за ними, поиском новых владельцев. Никто из волонтёров не решился взять на себя ответственность принимать звонки, поступающие в приют. Это морально тяжело. Приходится порой отказывать, даже узнав о грустной судьбе кошки, ведь мест для всех в приюте, увы, не хватает. У меня стрессоустойчивость выработалась годами, но нервы иногда сдают из-за подлости и наглости людей. Некоторые из них считают, что раз позвонили нам, то выполнили свою «миссию»: сбросили ответственность с себя и довольны собой. Ещё и оскорбляют волонтёров! Есть человеческая лень и подлость, желание себя оправдать, вышвыривая на улицу того, кто от тебя полностью зависим. А над волонтёрами, выполняющими за свой счёт работу государства, такие люди могут и посмеяться: забота о животных в их понятии — это смешно.

Но надо обязательно сказать, что сильные положительные эмоции вызывают приветы от наших «выпускников», когда их новые владельцы присылают фотографии питомцев. И, конечно же, поддержка людей — моральная, финансовая, волонтёрская.

Хозяев выбирают они!

— Много безответственных людей? И какие их типичные черты?

— У меня сложилось впечатление, что их становится больше! Может быть, потому, что в соцсетях с недавних пор стали рассказывать о каждом найденном на улице животном. Есть люди, для которых кошка — член семьи. Если болеет — лечат, если дерёт диван — так это природный инстинкт. Нормальное отношение нормальных людей. Но есть и потребительское отношение: люблю животных, но надоест — выставлю за дверь, вроде как выброшу чашку, когда она разбилась. Другая разновидность такой безответственности: берут кошек, они плодят беспородных котят, хозяева их раздают знакомым и друзьям. В этом случае, как нетрудно догадаться, большая часть из них неизбежно окажется на улице.

— Самый радостный момент вашей работы: кошка обретает хозяев. Как это происходит?

— Был случай, когда семейная пара, живущая в частном доме, обратилась к нам: очень хотели кошку. Работал распространённый стереотип: кот будет метить территорию. Но, поговорив с этими людьми, я им сказала: «Вам нужен кот». Они взяли кота Добрыню из нашего приюта и теперь говорят: «Мы счастливы! Не представляем, как раньше без него жили!» Вообще, мы — зоосваты! И наша цель — подобрать человеку питомца, и наоборот. Потому мы задаём много вопросов людям, желающим взять нашего подопечного. Мы знаем своих питомцев. И они выбирают себе хозяина, который им нужен.

— Были мысли, что уже слишком тяжела такая деятельность, да ещё в течение многих лет?

— Порывалась было уйти, да. Но останавливала мысль, что они не могут сами себя защитить. Кто, если не я и не мои единомышленники? Нужно воспитывать в людях нетерпимость к жестокости по отношению к животным, создавать такую атмосферу в нашем обществе. Берёшь ответственность за всех — на себя. Через меня прошли тысячи «не моих» кошек, ставших моими. С ними умираешь и возрождаешься, когда они переходят из приюта в обретённую ими с нашей помощью семью. И радость переполняет, эмоции захлёстывают. Тогда понимаешь, что все твои усилия — не зря.