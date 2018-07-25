Чистомэн, сними маску! Защитник чистоты в Челябинске раскрыл свою тайну

Чистомэн появился в Челябинске три года назад. Странного горожанина в сине-зеленой маске и очках стали регулярно видеть в самых замусоренных местах Челябинска и его окрестностях. В Интернете появилось множество домыслов о том, кто он на самом деле. За три года существования Чистомэна в Челябинске образ героя не изменился, но тех, кто хочет снять маску с Чистомэна, стало ещё больше. За Чистомэном объявили охоту федеральные СМИ. Сегодня герой согласился снять маску и рассказать о себе читателям «АиФ-Челябинск.

Костюм от популярности

В назначенный час в редакцию пришел обычный человек с рюкзаком на плечах. В доказательство того, что он и есть Чистомэн, собеседник принёс ту самую сине-зеленую маску и тёмные очки. Как оказалось, маску Чистомэну подарила одна из его подписчиц в соцсетях. Правда аксессуар уже местами порвался, так что скоро Чистомэну придётся искать себе новый атрибут или штопать ту, что есть.

Чистомэн: Три года назад в апреле я прогуливался по берегу озера Смолино и в очередной раз заметил много мусора, который привычно вытаял с наступлением весны. Я подумал, кто если не я и пошел в магазин, чтобы купить перчатки и пакеты. Брезгливостью я не страдаю. Раньше работал посудомойщиком в ресторане. Так что к грязной работе немного привык. Быстро насобирал полные мешки мусора и стал думать, как я могу исправить ситуацию, чтоб в городе стало чище.

Я убежден, что о хороших делах непременно нужно рассказывать миру, но популярности я не жаждал, поэтому сам сшил себе что-то типа чулка с резинкой на шее и прорезями для глаз и купил самые дешёвые очки, чтобы люди не видели глаз. Так и выложил первый отчёт о деятельности Чистомэна.

— Люди не шарахались от тебя в стороны, увидев странного человека в маске с большим чёрным пакетом в руках?

— Нет, работаю я без маски. Маску надеваю только для отчётов о проделанной работе. Поэтому люди меня не боятся. Но и дети не подбегают ко мне с криками „Чистомэн, я тебя знаю!“. Чистомэн не встречается на улицах. Он есть лишь в Интернете. Я не хожу по школам и не читаю лекции детям. Я совсем не публичный человек.

Заказ из Кремля?

— В чём же тогда миссия Чистомэна? Для чего он нужен?

— Я убежден, что хороший пример заразителен. Чистомэн мотивирует горожан убирать мусор за собой и за другими. И это работает. Горожане с активной позицией, как и я, выходят выбирать мусор и потом рассказывают о своей работе в соцсетях.

— Всем интересно кто там прячется под маской. Что можешь рассказать о себе?

— Мне 29 лет. Я родился и живу в Челябинске. Раньше жил на Смолино, а сейчас переехал в другой район города. Переезжать в другой город не планирую. Я женат, но детей у меня пока нет.

— Жена, родители, коллеги по работе знают о твоём амплуа?

— Супруга в курсе, родители знают, друзья и некоторые коллеги. Мою идею они поддерживают.

— Есть версия, что Чистомэн не зря появился именно в Челябинске. Говорят, что ты числишься на работе в правительстве региона и образ Чистомэна выгоден властям как ответ тем, кто считает, что в Челябинске ничего не делают для улучшения экологической ситуации…

— (смеётся) К таким сплетням я уже привык. В сети мне писали, что я кремлебот, придуманный чуть ли самим Кремлём. Люди говорили мне, что я миллиардер, живущий на пожертвования и налоги простых граждан. А я такой же как и все. У меня есть работа, связана она с компьютерами. Я люблю Челябинск, велопрогулки и турпоходы.

— В чем миссия Чистомэна?

— Как Чистомэн, я мечтаю о том, чтобы Челябинск стал самым чистым городом сначала России, а потом и мира. Чтобы у людей наше города даже в мыслях не было взять и просто выбросить палочку от мороженого. К сожалению, современные люди отвыкли поддерживать чистоту вокруг себя. Современные дети не знают, что мусорить плохо. Во времена нашего детства нам говорили, что мы должны убирать за собой, а мусор доносить до мусорки. Но современное общество потребления уверено, что убирать мусор должны дворники, потому что они за это получают зарплату, а дома работают роботы-пылесосы, потому мусор — это не проблема. Поэтому наши города становятся ещё грязнее. Миссия Чистомэна — показать, что убирать за собой — это круто! Жить в чистом городе — это прекрасно. Наверное, должно пройти лет двадцать, чтобы выросло поколение тех, кто хочет жить в чистоте.

Поколение грязнуль и чистюль

— Один человек не способен очистить весь город. Не обозлился ли ты на людей, которые мусорят? Было ли у Чистомэня разочарование? Не хотел ли всё бросить?

— Кризис у Чистомэна был. И руки опускались и хотелось все бросить. Однажды я взял Чистомэна с собой в рабочую командировку сначала в Миасс, потом в Екатеринбург. Сейчас Чистомэна знают уже в Уфе и Карелии и зовут в гости, чтобы навести порядок в других городах. Как правило, о появлении Чистомэна в том или ином городе пишут многие СМИ и число сторонников и последователей чистоты растёт.

— Отличается ли ситуация с мусором в Челябинске от того, что тебе приходилось видеть и убирать в других городах?

— Ситуация везде примерно одинаковая — центр города, как правило, вылизан до блеска, но едва ты пройдешь вглубь, как увидишь бутылки и фантики, переполненные мусорные баки, окурки и собачьи фекалии.

— Приходилось ли тебе убираться на одном месте по несколько раз?

— Знаете, я бываю в тех местах, где убирался в прошлом году. И мусора там гораздо меньше. Считаю, что работает „теория разбитых окон“. Если в доме выбить одно окно и оставить его так, то через некоторое время в этом доме будут выбиты все окна без исключения. Его газон вычистить, то не исключено, что рядом появится еще один такой-же чистый. Кто-то возьмет и захочет, чтобы и у его подъезда стало чище, как у соседей. На самом деле бросить бумажку на чистый газон психологически сложнее, чем на грязный. Поэтому места, где я чистил, и через год встречают меня чистыми. Нет, мусор есть, но гораздо меньше.

— Есть ли у тебя свой рейтинг самых грязных мест Челябинска и окрестностей?

— На горы мусора челябинцы больше всего жалуются на набережной реки Миасс, на ЧМЗ в районе парка Тищенко и с окраин Паркового часто пишут с просьбой прийти и убраться.

В списке грязных мест — смотровая площадка в Копейске. Молодожены часто приезжают туда, чтобы сделать красивые кадры с видом на угольный разрез. А бутылки от шампанского и прочий мусор почему-то принято бросать вниз, а не увозить с собой. Мусор падает на выступ ниже и его там столько! Я набрал там десятки мешков, работал несколько дней. Там же со мной случилась забавная история. Я привычно собирал мусор и вдруг со мной заговорил кто-то детским голосом. Я даже немного испугался сначала. Оказалось, что это детская говорящая игрушка, которую ребёнок уронил, стоя на смотровой площадке.

— Какие технологии чистоты ты считаешь устаревшими, а до каких мы ещё не доросли?

— Устарели, несомненно, мусопроводы. Одно время строили дома обязательно с мусоропроводами. Сейчас, к счастью, поняли, что мусопровод — это место для скопища вони и крыс, и в большинстве домов их запаивают, а новые дома строят без них. А что касается технологий, к которым нам стоит стремиться — это раздельный сбор мусора. Вот только сначала всем нужно научиться хотя бы доносить мусор до мусорной площадки, а уж потом мы научимся раскладывать его по контейнерам, в зависимости от материала, из которого он сделан.

— Чего не хватает Челябинску, чтобы победить мусорный коллапс?

— Челябинску не хватает контейнеров с мешочками и совочками для сбора собачьих экскрементов. Ещё горожанам не хватает активной гражданской позиции. Если вы видите, что у вас во дворе нет мусорок или мусор не вывозится, не убирается, то нужно обращаться в управляющие компании, а если вам отказали, то жаловаться дальше в администрацию города и прокуратуру

— На твоей странице в соцсети есть возможность пожертвовать деньги. На что собирает деньги Чистомэн?

— Деньги идут на покупку перчаток для работы и мусорные мешки. Теперь я могу чаще выходить в рейды благодаря такой поддержке. Там же люди жертвуют мне на билеты, чтоб я мог приехать в их город. Так я побывал в Уфе. За сутки мне собрали нужную сумму на билет. Кроме того, часть денег трачу на печать листовок. Убираясь в местах, где мусорок нет, я оставляю пакеты с мусором и приклеиваю на них листовку с просьбой помочь Чистомэну и отвезти мешки на мусорку. Челябинцы рады помочь. Я это очень ценю. А недавно мы начали новый проект против обклеенных рекламой заборов. Переняли пример английских борцов с заборной рекламой и на все афиши наклеили: „Отменён“. Такой ход оказался эффективным в Англии. Посмотрим, сработает ли такой ход у нас.