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16-летняя дочь Григория Лепса представила собственную музыкальную группу на фестивале Вайкуле
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16-летняя дочь Григория Лепса представила собственную музыкальную группу на фестивале Вайкуле 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Григорий Лепс каждый год был почетным гостем на фестивале Лаймы Вайкуле, но на этот раз артист не смог приехать. Вместо него на сцену «Дзинтари» вышла 16-летняя дочь певца Ева.
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Дочь Лепса рассказала о романтичном знакомстве ее родителейИнга является старшей дочерью певца. Ей сейчас 33 года. Родители девушки развелись, когда ей был всего один годик. Как оказалась, девушка унаследовала талант знаменитого отца и решила пойти по его стопам. Ева создала собственную музыкальную группу Cosmos Girls, в которую также входят 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан.
Пока что в репертуаре у начинающих артисток всего одна песня, но девушки произвели настоящий фурор на фестивале. Сам Лепс гордится первыми успехами наследницы и во всем ее поддерживает. Гости фестиваля также оценили таланты Евы и отметили, что девушка очень похожа на своего знаменитого отца внешне.
Напомним, что у Лепса также есть дочь от первого брака Инга. которой уже 33 года. Девушка хорошо общается со своей младшей сестрой и также поддерживает Еву в ее начинаниях и считает, что сестра может сделать неплохую карьеру в шоу-бизнесе. Примечательно, что Инга также унаследовала о отца любовь к музыке и прекрасно поет, но не стремится выступать на сцене.
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