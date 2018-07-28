Лепс приехал на «Жару» за женихом для дочери

Пока младшая дочь артиста покоряет музыкальный Олимп, старшая налаживает личную жизнь.

Григорий Лепс на «Жаре» не просто гость. Он поверил в музыкальный фестиваль на берегу Каспийского моря одним из первых и влюбил в него других артистов. И, конечно же, приезжает в Баку каждый год сам. И не один… В этом году с артистом оказались сразу две его дочери — младшая 16-летняя Ева и старшая Инга.

Григорий Лепс на фестивале в Баку

Пока Ева поет на сцене в составе подростковой группы Cosmos Girls, Лепс занят устройством судьбы старшей… И подыскивает для Инги на фестивале подходящего жениха…

«Вот приехали жениха искать богатого, красивого! А потом уж и внуки будут», — посмеялся артист.

Инге же оставалось лишь кивать на шутки папы. Кстати, на дорожке 33-летняя девушка выглядела фантастически. Она появилась в нежно-салатовом платье с открытым плечом. В отличие от коллег, девушка вышла к журналистам почти без макияжа… И надо сказать, ничуть не прогадала. Все таки, в 38 градусов ничто не украшает лучше, чем бронзовый загар.

Напомним, накануне вечером Лепс также появился на дорожке под руку с дочерью. В день открытия папу сопровождала младшая Ева.

Подробнее о нарядах других звездных гостей читайте тут.

«Жара»-2018: самые горячие наряды звезд

Как одеться за 1000 рублей: 15 красивых летних платьев

Читайте также: