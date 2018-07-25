Тюремный смысл модных тату: коты против драконов

«Шутливо говорят, что дракон — тот же петух только с гребнем во всю спину. Вот такая вот оказия», — рассказывает пользователь с ником TS24 на портале «Пикабу». «Дракон — это динозавр. Он — родственник птиц. Ну а птицы, понятное дело, только петухи», — предполагают комментаторы в Сети. Дракон — олицетворение неба и свободы, знак доброго начала в китайской мифологии. Но у русских зэков драконы оказались не в чести.

«Сейчас в тюрьмах делают и цветные масштабные татуировки. Если раньше цветные были «западло», то сейчас можно и красную краску. Но старые «зонщики» это не любят. Для обычных людей татуировки либо ничего не обозначают, либо только то, что они сами вкладывают, — говорит известный сибирский тату-мастер Иван «Йохан». — Арестантская наколка непростая. Там не может быть просто розы, будет еще дополнение. И они постоянно видоизменяются».

«По понятиям» или для красоты?

«Сейчас в тюрьмах делают и цветные масштабные татуировки. Если раньше цветные были «западло», то сейчас можно и красную краску. Но старые «зонщики» это не любят. Для обычных людей татуировки либо ничего не обозначают, либо только то, что они сами вкладывают, — говорит известный сибирский тату-мастер Иван «Йохан». — Арестанская наколка не простая. Там не может быть просто розы, будет еще дополнение. И они постоянно видоизменяются».

В тюрьмах наколки — как паспорт. По блатным татуировкам можно прочесть весь жизненный путь заключенного, а тату-мастера на зоне величают кольщиком или мастибойцем. Модные художественные тату наносятся на кожу исключительно ради красоты. В салоне вместо бритвы, иголки и чернил из ручек — десятки тысяч рублей и долгие часы работы тату-мастера.

Чаще всего, далекие от тюремной жизни люди никакой смысл в татуировки не вкладывают. «Ой, мне нравится кот сфинкс, хочу набить себе его! Большая часть людей, делает татуировки потому, что им нравятся работы мастера, какой-то эскиз, нравится, как выглядит татуировка на теле. Поэтому сейчас „значений“ по большей части и нет, за исключением редких случаев», — поясняет новосибирский мастер художественной татуировки Саша «Бемби».

«Регалки», «портачки», «нахалки», «бардаки»

Современные тату-студии комфортны и стерильны: тут и обезболивающая мазь, и расслабляющая музыка, и одноразовые иглы. На тюремных задворках все иначе. «Машинки делали сами из моторчиков электробритв, ни о каких сменных иглах не шло и речи. Кольщик тебе просто скажет: „Да ладно, братан, я тебе отвечаю, прокипятил, все чики-мони, садись“, — и привет, — делится историей бывший сиделец, а ныне 34-летний бизнесмен из Красноярска. — Кольщик вооружился „пешней“ (просто иголка в ручке), наделали „жженку“ (жженый каблук от кирзача с мочой перемешали), и вперед — колоть купола. Прошло 3 часа ахов, охов и вздохов. Обрисовался контур. Вот правда, если бы Иисус увидел такой храм, какой остался на спине нашего старшего — он бы подался в даосизм или вообще остался бы атеистом».

По тюремным тату можно узнать и статью, и род преступной деятельности, и количество судимостей.

Символы одни, значения разные

За тату с куполами «пояснять» не нужно, оно свидетельствует о наличии судимости и отбывании наказания. Количество куполов может показывать сколько «ходок» за плечами у человека. Чаще всего такую масштабную живопись можно наблюдать на груди или спине, то есть поближе к сердцу. Мало кто на свободе просто так из интереса решится изобразить на себе церковь с куполами, но и такие находятся.

Милые котики, которых так любят набивать девушки, в блатной среде наносят рецидивисты, отбывающие не первый срок. Аббревиатура КОТ расшифровывается как «коренной обитатель тюрьмы». В кошке сочетаются гордость и привязанность к дому, а дом вора, как известно, тюрьма.

Жук — татуировка воров-карманников, переводится «желаю удачной кражи». Воры наносят изображение насекомого между большим и указательным пальцами, люди на свободе чаще выбирают местом постоянного места жительства для жука плечо или руки.

Фото с сайта tattoostime.com Роза с шипами на бедре — клеймо женщины нетрадиционной ориентации. Роза с колючками — «лагерная кобла», удовлетворяющая низменные потребности других заключенных женщин. Роза без колючек обозначает, что ее обладательница отметила совершеннолетие в воспитательно-трудовой колонии. Энциклопедия бандитских татуировок дает такое определение.

Мастера художественных тату не согласны: «Роза никогда не обозначала проститутку! Это все миф, как и кочегар на ягодице». Голова тигра на плече или груди в местах лишения свободы обозначает жестокость и ярость ее обладателя. Носителями татуировки в тюрьме могут выступать «быки», то есть те, кто чинит расправу над неугодными по приказу вора в законе. Аббревиатура расшифровывается как «тюрьма — игрушка», «тебя, изменницу, готов разорвать» или «товарищи, идем грабить ресторан».

Медведь с топором указывает на профессию обладателя — «медвежатника», специализирующегося на взломе сейфов. Топор бывает средневековым или с изображением трефовой масти. Медведь с топором может обозначать и место отбывания наказания — лесоповал. «Закон — тайга, черпак — норма, медведь — прокурор», — говорится в энциклопедии бандитских татуировок.

Музыкальные инструменты ничего хорошего в местах не столь отдаленных не обозначают. Духовые инструменты указывают на склонность к оральному контакту. Скрипку со смычком накалывают сидельцы нетрадиционной ориентации — своеобразные «маэстро». Несколько музыкальных инструментов обозначают «игру в ансамбле» — групповые развлечения.

Фото с сайта ytatoo.ru Якорь, и вообще морская тематика, в тюрьмах не редкость, ведь жизнь на воле ассоциируется со свободной водной стихией. Якорь заключенные воспринимают как надежду на спасение, символ сорвиголовы, который не боится опасностей. К тому же якорь напоминает распятье, а религиозная тема очень близка заключенным, даже тем, кто ни разу в жизни не держал в руках Библию. А вот русалка на якоре не всегда носит на зоне позитивное значение, иногда такое тату набивают на спину или грудь насильникам или пассивным гомосексуалистам.

Могут ли «спросить» за художественное тату?

Ответ на этот вопрос знает Саша «Бемби»: «Есть несколько случаев, о которых я знаю, когда люди, имеющие татуировки, сделанные на свободе, попадали в тюрьму, и их не спрашивали за значения. Если это художественные татуировки, то спрашивать и не станут, а если это будут конкретно тюремные татуировки, которые сделаны на воле, до заключения, то за такое точно спросят, к примеру: звезды на груди, локтях и коленях, погоны, то за такое придется отвечать». «Спросить могут и на свободе, — говорит „Йохан“. — По сути, это просто повод начать разговор и выявить жертву. Современным „брутальным“ мальчикам, с акварельными оленями на кисти, придется убегать».

Бывший арестант, осужденный за убийство, сходится во мнении с татуировщиками: «Если спрашивать с каждого по понятиям, придется бить каждого второго вновь прибывшего с татуировкой дракона».

Коллаж Ольги Нетаевой с использованием фото с сайта nakolochka.in и из группы «ВКонтакте» «Идеи татуировок»