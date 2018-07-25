Восьмилетний мальчик написал лучшую статью про бабушек и дедушек. Это бесценно!

Бабушка с дедушкой — это леди и джентльмен, у которых нет маленьких детей, но они их очень любят. Дедушка — джентльмен, а бабушка — леди! Бабушки и дедушки не должны ничего делать, кроме того что быть дома, когда мы приезжаем, чтобы увидеть их… Они очень старые, и они не должны активно играть или бегать. Хорошо, когда они идут с нами в магазин и дают нам деньги на всякие мелочи и вкусности. Когда они берут нас на прогулку, то идут очень медленно, замечая такие вещи, как красивые листья и гусеницы… Они показывают нам их, мы говорим о цвете цветов, а также, почему мы не должны наступать на «трещины» на земле.

Они никогда не говорят нам «поторопись». Обычно бабушки толстые, но не слишком толстые, чтобы завязать шнурки на нашей обуви. Они носят очки и смешное нижнее белье. Они могут показать свои зубы и десна, вытянув их изо рта. Бабушки и дедушки должны уметь ответить на вопросы типа «почему небо голубое?» или «почему собаки гоняют кошек?» Когда они читают нам, они ничего не пропускают. Они не возражают, если мы просим прочитать одну и ту же сказку снова и снова. У каждого должна быть бабушка, особенно если у вас нет телевизора, потому что они единственные взрослые, которые любят проводить время с нами.

Они знают, что мы любим перекусить перед сном и читают молитвы с нами в любое время и целуют нас, даже когда мы плохо себя вели.

А ДЕДУШКА — ЭТО САМЫЙ УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ! ОН УЧИТ МЕНЯ ХОРОШИМ ВЕЩАМ, НО Я ВИЖУ ЕГО СЛИШКОМ МАЛО, ЧТОБЫ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ УМНЫМ, КАК ОН!