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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон ходят на психотерапию для пар
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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон ходят на психотерапию для пар 

Журнал ОК! 2 часа назад
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон так и не смогли решить проблему доверия в своей паре. Но родители Тру продолжают делать всё, чтобы сохранить семью — теперь они ходят к профессионалам на психотерапию для пар.
Давняя подруга семьи Кардашьян Лиза Стэнли заявила, что 34-летняя Хлое «усердно работает» над отношениями с Тристаном: «Она не хочет остаться в дураках. У нее уже был такой опыт с Ламаром Одомом» (напомним, что Хлое подала на развод с Ламаром в 2013 году).
Я уверяю на 100 процентов, что они ходят на терапию для пар. Они оба стараются. Невозможно вернуть доверие за два месяца. Причина этому — их ребенок и любовь Хлое.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
Ранее Хлое защитила своего баскетболиста от фолловеров, которые обрушились на него с критикой в социальных сетях.
Вы понятия не имеете о том, что происходит в нашей семье, — писала звезда.
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле этого года. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом уже больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял с танцовщицей Лани Блэр, однако простила (или пытается) его.
Mood PS why are rolls soooooo cute on babies?!?
A post shared by Khloé (@khloekardashian) on  Jul 14, 2018 at 7:03pm PDT
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