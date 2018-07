Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон ходят на психотерапию для пар

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон так и не смогли решить проблему доверия в своей паре. Но родители Тру продолжают делать всё, чтобы сохранить семью — теперь они ходят к профессионалам на психотерапию для пар.

Давняя подруга семьи Кардашьян Лиза Стэнли заявила, что 34-летняя Хлое «усердно работает» над отношениями с Тристаном: «Она не хочет остаться в дураках. У нее уже был такой опыт с Ламаром Одомом» (напомним, что Хлое подала на развод с Ламаром в 2013 году).

Я уверяю на 100 процентов, что они ходят на терапию для пар. Они оба стараются. Невозможно вернуть доверие за два месяца. Причина этому — их ребенок и любовь Хлое.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Ранее Хлое защитила своего баскетболиста от фолловеров, которые обрушились на него с критикой в социальных сетях.

Вы понятия не имеете о том, что происходит в нашей семье, — писала звезда.

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле этого года. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом уже больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял с танцовщицей Лани Блэр, однако простила (или пытается) его.

Mood PS why are rolls soooooo cute on babies?!?

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jul 14, 2018 at 7:03pm PDT