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Сотникова кардинально сменила имидж и опубликовала странное сообщение
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Сотникова кардинально сменила имидж и опубликовала странное сообщение 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Фото она опубликовала в своем Инстаграме, сопроводив публикацию загадочным сообщением.
— Жизнь решила устроить мне проверки, — пишет 22-летняя Сотникова. — Я кидаю ей ответку и принимаю бой. Ну что, жизнь, ты готова? Мы в игре. Знаю, что у меня много подписчиков, которые тоже нуждаются в поддержке! Давайте объединимся и докажем, что не собираемся отступать, а наоборот будем бороться до конца! Все будет супер! Ранее СМИ сообщали, что Сотникова оказалась на грани нервного срыва.
Жизнь решила устроить мне проверки 🤔 Я кидаю ей ответку и принимаю бой 😈 Ну что жизнь… ты готова?) мы в игре 🤪😈💪🏽 #настарт #внимание #гоу #играпошла #dontworry #behappy Знаю, что у меня много подписчиков, которые тоже нуждаются в поддержке!) давайте объединимся и докажем, что не собираемся отступать, а наоборот будем бороться до конца!💪🏽 Все будет супер! #инфасотка Пишите в комментариях #ничегонебоимсяидемдоконца Посмотрим сколько нас таких😈💪🏽🔝
Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 25 Июл 2018 в 1:07 PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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