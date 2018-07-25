Актриса Мария Аронова: Я училась играть без грима

Закончился театральный сезон. Актеры разъезжаются в отпуска. Как проводит лето ведущая актриса Театра Вахтангова Мария Аронова , разузнала «Вечерняя Москва».

— Лето — маленькая жизнь. У всех это слово вызывает свои ассоциации, которые меняются с возрастом. Какое оно, ваше лето?

— В детстве оно было бело-черным. Я очень любила маму. И когда меня отправляли на дачу, это, с одной стороны, вызывало приятные ощущения, что я увижу ребят, которых давно не видела, побуду с бабушкой-дедушкой. С другой стороны, я уезжала из дома, и для меня это было большой проблемой: ведь я была ребенком домашним, родительским… А сейчас летние месяцы вызывают у меня только счастье. Я в отпуске, могу быть с близкими, могу быть с дочкой, с сыном, с мужем, с внучкой.

— А какие у вас общие семейные радости?

— Если говорить об общих радостях, о семейных традициях, то мы любим рыбачить. И мы грибники с большим стажем, со своими грибными местами. Единственный человек, который эти наши увлечения не разделяет, это наш сын, старший ребенок. Владик сибарит, домосед, все это ему чуждо. А дочка Симочка — наш человек. В ее лице мы нашли союзника.

— Когда мужчина говорит, что он рыбак, это не вызывает удивления. И совсем другое дело, когда женщина говорит, что любит рыбачить…

— Это зависит, с моей точки зрения, от мужчины. Меня этому обучал папа. Потом в мою жизнь пришел Женечка, который тоже оказался рыбаком. Единственное, чему они меня не научили, это играть в шахматы. Потому что, в принципе, я достаточно хорошо вожу машину (мужчины говорят, что у меня абсолютно мужской стиль вождения), я преферансист с хорошим стажем и я рыбак. А вот в шахматы они меня не научили играть. Пока я готовлю, мужчины играют.

— Вы сказали, что «Дядюшкин сон» очень на вас повлиял, что вы учились играть без маски, ходить своей походкой… А как вы себя оцениваете как личность? Хотите что-то в себе изменить?

— Несомненно. Есть то, чем я недовольна, что мне не нравится. С моей точки зрения, я плохо образованный человек и человек, не знающий языка, что в наши дни стыдно. И очень меня в себе раздражает лень. В общем-то, я могу быть волевой, но как себя заставить быть волевой?

И основные работы, которые сейчас во мне идут, связаны с моей дочкой. У нее сейчас такой возраст, что мне, с одной стороны, надо быть очень внимательной, надо правильно себя вести. С другой стороны, нельзя показывать, что ты растерян, что ты не знаешь, что посоветовать и как быть. Она очень открытая девочка, добрая, доверчивая. Рассказать о том, что мир опасен — нельзя. Не рассказывать — тоже нельзя. Поэтому ежеминутно, ежесекундно думаю: так, а вот эту фразу правильно я построила? А вот об этом стоит говорить? И мне очень не хватает мамы. Она была человеком мудрым, она бы очень мне помогла.