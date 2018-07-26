Актриса Татьяна Арнтгольц: У нас классический любовный треугольник

Актриса Татьяна Арнтгольц в преддверии выхода многосерийного фильма «Новый человек» дала откровенное интервью. Артистка, исполнившая роль женщины, разрывающейся между двумя разными мужчинами, призналась, что в жизни предпочитает золотую середину.

Татьяна Арнтгольц дебютировала в комедийном фильме. Ее партнерами стали актеры Максим Виторган , воплотивший образ почти идеального Вити, и Владимир Епифанцев , сыгравший блудного мужа героини. «У нас абсолютно классический любовный треугольник. Есть мужчина, с которым на момент начала сериала она уже находится в отношениях. В первой серии Витя делает ей предложение. И в этот же момент возвращается бывший супруг. Он решил вернуть в семью, которую предал год назад», — вкратце рассказала Арнтгольц.

На протяжении всего фильма блудный муж будет доказывать, что он изменился. По мнению Татьяны, ее героиня все еще испытывает чувства к экс-супругу, но разумом понимает, что с нынешним возлюбленным надежнее. «В общем, зрители увидят двух абсолютно разных мужчин. Один — это американские горки, другой — штиль и надежность. А Ира между ними крутится и мечется», — сообщила актриса.

При этом сама Татьяна предпочитает золотую середину. К слову, сама актриса в разводе, однако ее бывший муж, актер Иван Жидков , регулярно видится с их дочкой Машей и балует ее. а Вот Татьяна более строгая, и отношения у них пока выстраиваются по принципу «родитель-ребенок».

"Маша пока еще маленькая. Когда она вырастет и станет девушкой, мне бы, конечно, хотелось стать для нее самой близкой подругой. Для этого, мне кажется, надо пройти долгий путь выстраивания подобных отношений. Я достаточно требовательная и строгая мама. Балует у нас папа. Так и должно быть", — цитирует Татьяну Арнтгольц «Телепрограмма». Актриса сообщила, что, несмотря на развод, они с Иваном проводят с дочкой одинаковое время, она не обделена вниманием ни папы, ни мамы.

Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»