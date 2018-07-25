«Он мужчина в доме»: Татьяна Арнтгольц рассказала о сыне

Татьяна Арнтгольц дала откровенное интервью. Популярная актриса посетовала, что с развитием социальных сетей стерлись роли мужчины и женщины.

Фильм «Новый человек» стал первой комедией в жизни Татьяны Арнтгольц. Героиня актрисы Ирина разрывается между практически идеальным ухажером, чей образ воплотил Максим Виторган , и бывшим мужем, отличающимся взрывным и непостоянным характером, в исполнении Владимира Епифанцева

Арнтгольц призналась, что в жизни она за золотую середину во всем и в ее жизни не встречались хулиганы. Она выросла в семье, где мать является хранительницей очага, а у отца — золотые руки. Поэтому нет ничего удивительного, что и своей дочери, восьмилетней Маше, Татьяна прививает понимание, что она должна быть хозяйкой.

"Если Бог даст и у меня когда-нибудь родится сын, буду учить его тому, что он мужчина в доме. На него будет опираться супруга, и он должен иметь золотые руки, чтобы суметь собрать, вскопать, починить. Это наши ценности, культура, их нельзя забывать. Не может быть так, чтобы все умели только делать селфи и записи в соцсетях", — цитирует Татьяну Арнтгольц Woman`s Day.

Артистка убеждена, что все зависит от родителей. «Для меня странное явление, если женщина не умеет готовить, как и мужчина, у которого нет чемоданчика с инструментами, и он не может собрать детскую кровать, что-то молотком забить. Считаю, что девочки и мальчики должны с детства готовиться стать настоящими женщинами и мужчинами. К сожалению, подобные простые истины, в которых воспитывалась я, сегодня почему-то канули в Лету», — отметила актриса.

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