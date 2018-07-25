Вольпино итальяно

Вольпино часто принимают за немецкого шпица или миниатюрную американскую эскимосскую собаку. Сходство с первым неудивительно, поскольку обе породы произошли от одного предка. По этой причине вольпино итальяно еще называют итальянским шпицем. Это редкая порода, во всем мире насчитывается всего около 3000 собак.

Размер

Средний

Рост

от 25 до 30 см Вес 4–5 кг Возраст

14–16 лет Группа породы по МКФ Шпицы и породы примитивного типа

Краткие сведения

Активный пес, который хорошо поддается дрессировке;

Бдительный, отличный охранник;

Очень верный, любит свою семью.

Характер

Вольпино часто принимают за немецкого шпица или миниатюрную американскую эскимосскую собаку. Сходство с первым неудивительно, поскольку обе породы произошли от одного предка. По этой причине вольпино итальяно еще называют итальянским шпицем. Это редкая порода, во всем мире насчитывается всего около 3000 собак.

Вольпино итальяно были популярны не только среди аристократии, но и среди фермеров благодаря своему небольшому размеру и охранным качествам. Для придворных дам вольпино были прекрасными декоративными собачками, радующими глаз. Рабочие же ценили охранные способности этой породы, не говоря уже о том, что, в отличие от больших сторожевых собак, маленькому вольпино итальяно требуется гораздо меньше еды.

Это активная и игривая собака, которая любит свою семью. Итальянский шпиц всегда настороже, он очень внимателен и обязательно даст хозяину знать, если кто-то чужой рядом. Вольпино хорошо ладит с детьми, с другими собаками и с кошками, особенно если вырос с ними.

Итальянский шпиц — очень энергичная порода. Он прекрасно подходит для аджилити, дог-фрисби и прочих активных видов спорта. Это умная собака, которая неплохо поддается дрессировке, но вольпино любит делать все по-своему и зачастую бывает очень упрям. В такой ситуации при дрессировке хозяину могут помочь лакомства. Начинать дрессировку следует с раннего детства. Поскольку вольпино итальяно любит шуметь, в первую очередь его стоит отучить лаять без повода.

Фото со страницы Вольпино итальяно

Уход

В целом вольпино — здоровая порода, однако есть ряд генетических заболеваний, к которым у итальянских шпицев есть предрасположенность. В их числе генетическое заболевание глаз, называемое первичной люксацией хрусталика, при котором происходит смещение хрусталика, и распространенная среди собак мелких пород предрасположенность к вывиху колена.

Для того чтобы быть уверенным в здоровье своего питомца, при приобретении щенка стоит получить от заводчика документы, подтверждающие отсутствие генетических заболеваний у его родителей.

Уход за вольпино итальяно также включает в себя и уход за его шерстью. Собаки этой породы линяют, поэтому их необходимо вычесывать не менее двух раз в неделю. Лишнюю шерсть на подушечках лап можно подравнивать.

Частота мытья зависит от предпочтений хозяина. Еженедельное мытье поможет избавиться от отмерших волосков, однако в таком случае необходимо использовать специальный мягкий шампунь для частого мытья. Если же шерсть питомца не смущает вас, можно мыть его реже, по мере загрязнения.

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Условия содержания

У себя на родине алано живут, как правило, на фермах в свободном выгуле. Этих собак нельзя сажать на цепь или в вольер, представители породы нуждаются в многочасовых прогулках и физических нагрузках. Содержать в квартире представителей породы довольно сложно, крепкие и активные, они требуют много внимания. Без тренировок и возможности выплескивать энергию характер собаки портится.

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Petstory — знаем все о кошках и собаках