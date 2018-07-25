Спасатели не дали уйти ко дну восьмерым в Уфе

Пляжи города за сутки посетили более шести тысяч отдыхающих. Не обошлось без несчастных случаев. Только за один день уфимские спасатели вытащили из воды восьмерых, трое из них — дети. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Дежурным спасателям зоны отдыха «Гольфстрим» удалось спасти двоих детей. Пятилетняя девочка начала тонуть, и в попытке спастись, схватилась за своего семилетнего брата. В результате ребята пошли ко дну вместе. Спасли вовремя подоспевшие спасатели. Они же провели беседу с родителями.

Женщину на пляже «Берег солнца» унесло течением, едва та выплыла на середину водоема. Спасательная команда поспешила на помощь. Когда пострадавшую доставили на берег, оказалось, что она пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Гораздо больше несчастных случаев удалось предотвратить в местах и вовсе не оборудованных для купания. Так, на дамбе озера Теплого из воды вытащили четырехлетнего ребенка и пьяную женщину 34 лет.

Всего за неделю спасатели сохранили жизни 21 человеку, а с начала купального сезона — 73.