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Спасатели не дали уйти ко дну восьмерым в Уфе
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Спасатели не дали уйти ко дну восьмерым в Уфе 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
Пляжи города за сутки посетили более шести тысяч отдыхающих. Не обошлось без несчастных случаев. Только за один день уфимские спасатели вытащили из воды восьмерых, трое из них — дети. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Дежурным спасателям зоны отдыха «Гольфстрим» удалось спасти двоих детей. Пятилетняя девочка начала тонуть, и в попытке спастись, схватилась за своего семилетнего брата. В результате ребята пошли ко дну вместе. Спасли вовремя подоспевшие спасатели. Они же провели беседу с родителями.
Женщину на пляже «Берег солнца» унесло течением, едва та выплыла на середину водоема. Спасательная команда поспешила на помощь. Когда пострадавшую доставили на берег, оказалось, что она пребывала в состоянии алкогольного опьянения.
Гораздо больше несчастных случаев удалось предотвратить в местах и вовсе не оборудованных для купания. Так, на дамбе озера Теплого из воды вытащили четырехлетнего ребенка и пьяную женщину 34 лет.
Всего за неделю спасатели сохранили жизни 21 человеку, а с начала купального сезона — 73.
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