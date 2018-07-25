«Дневник читателя». Евгений Водолазкин: я закончил новый роман

«Дневник читателя». Евгений Водолазкин\: я закончил новый романУчастники:

Ведущая: Наталья Ломыкина.

________________________________________________________________

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Писатель Евгений Водолазкин, автор романов «Лавр» и «Авиатор», лауреат премии «Большая книга», один из самых глубоких современных авторов закончил новый роман. Он называется «Брисбен». О новой книге, успехе и его потере, настоящем и будущем Евгений Германович впервые рассказал в студии радио Sputnik.

"К городу Брисбену, как и положено, роман не имеет никакого отношения, иначе я не назвал бы его так. Брисбен — это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Это история современного успешного музыканта, который потерял возможность выступать из-за болезни, и вот он ищет новый смысл жизни. Прежде у него все было направлено на успех, на то верхнее «фа», которое он взял, но ему приходится признать, что смысл жизни не заключается в этой верхней точке, он разлит по всей жизни.

И этот роман отчасти тоже о времени. Потому что наше нынешнее сознание устремлено к успеху. Идея успеха, который одного корня со словом «успеть». Хотя слово «успеть» раньше значило просто «сделать», «выполнить». А слово «успех», вообще говоря, в Средневековье значило «пользу». Когда давали деньги на храм, говорили «на успех людям» — на пользу людям. Это было первое значение, главное значение слова «успех». Было и тогда слово «успех» в значении «success», но это было второе или третье значение, которое стало первым в Новое время. И это знаменательно. Потому что если в Средневековье взгляд человеческий был ретроспективен, считалось, что лучшее в истории уже состоялось — пришествие Христа — и остальное — это только ухудшение, то в Новое время вектор радикально поменялся на 180 градусов. Взгляд в будущее, «завтра будет лучше, чем вчера», культ будущего. И вот в культе будущего возникает, конечно, культ успеха, потому что успех — это стремление в будущее. Так вот мой герой понимает это. Его вожатый по жизни, дед, ему говорит, что у человека есть настоящее и прошлое, будущего нет", — отметил Евгений Водолазкин.

Роман «Брисбен» выйдет осенью в «Редакции Елены Шубиной».

Полную версию интервью с Евгением Водолазкиным можно также увидеть в разделе «Видеоблоги» https://ria.ru/radio_videoblogs/20180713/1524548894.html

БОЛЬШАЯ КНИГА

Продолжаем специальную рубрику «Большая книга». Финалисты главной российской литературной премии обсуждают и комментируют романы друг друга. В этом выпуске писатель Алексей Винокуров, автор книги «Люди черного дракона», рассказывает о романе Ольги Славниковой «Прыжок в длину».

"Роман Ольги Славникововой «Прыжок в длину» — чтение хорошее, настоящее. Книжка говорит о материях и вещах, которые современные люди видеть не очень хотят. Главный герой — совсем юный спортсмен, прыгун в длину однажды видит, как на мальчика наезжает машина. Он совершает невероятный прыжок и вышибает мальчика из-под машины. Сам под машину попадает, лишается обеих ног. То есть с формальной точки зрения он совершает героический поступок, из-за этого становится инвалидом, уже не может жить прежней жизнью. При этом оказывается, что мальчик, которого герой спас, навлекает беды на всех вокруг. Ольга Славникова зовет мальчика в рабочем порядке «негодяйчиком», но он, в общем, полноценный мерзавец. Проблема, как мне кажется, довольно распространена сейчас. Эгоцентризм мальчика ничем не ограничен, он такой эмоциональный инвалид. То есть он исходит из каких-то формальных соображений по отношению к миру и исключает совершенно соображения гуманизма, сострадания и тому подобные. И тут возникает еще одна проблема — проблема ответственности. Главный герой спас ребенка. С нормальной точки зрения это хороший поступок. В реальности же автор ставит очень сложный вопрос: стоит ли помогать всем бездумно?", — поделился своими впечатлениями о «Прыжке в длину» Алексей Винокуров.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!