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У неё все прекрасно: Селена Гомес ходит на свидания и зарабатывает миллионы на рекламе
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У неё все прекрасно: Селена Гомес ходит на свидания и зарабатывает миллионы на рекламе 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Сегодня вышел новый рейтинг самых популярных людей в Instagram. Обойдя почти все семейство Кардашьян (за исключением Кайли), на втором месте оказалась Селена Гомес (26). По подсчетам специалистов, она теперь зарабатывает 800 тысяч долларов за одну публикацию.
Казалось бы, Селене сейчас не до Instagram: любовь всей её жизни Джастин Бибер (24) женится на Хейли Болдуин (21).
Гомес нужно время выплакаться подружкам и пересмотреть все серии «Друзей» и «Секса в большом городе», но как бы не так! Певица даже и не думает грустить: недавно она отпраздновала своё 26-летие на яхте с друзьями, а сегодня Селену заметили в Лос-Анджелесе с ее другом Калебом Стивенсом. Фанаты до сих пор гадают, есть ли что-то между ним и Селеной, кроме дружбы.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-neyo-vse-prekrasno-selena-gomes-hodit-na-svidaniya-i-zarabatyvaet-milliony-na-reklame/
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