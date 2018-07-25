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МИД Таджикистана направил ноту России после убийства девочки в Серпухове
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МИД Таджикистана направил ноту России после убийства девочки в Серпухове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
МИД Таджикистана направил России ноту с требованием провести тщательное расследование убийства пятилетней гражданки Таджикистана в Серпухове. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Жестокое убийство пятилетней гражданки республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода 22 июля 2018 года в городе Серпухове вызвало крайнее возмущение и потрясение в Таджикистане. Таджикская сторона призывает соответствующие органы России провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребёнку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние", — говорится в сообщении.
23 июля тело девочки, пропавшей в подмосковном Серпухове, было обнаружено в спортивной сумке вблизи железной дороги. Девочка пропала 22 июля с детской площадки рядом с домом. В причастности к ее смерти подозревается сосед с первого этажа, он задержан.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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