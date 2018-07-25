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Полицейским-молодоженам из уральской глубинки разрешили служить вместе в Екатеринбурге
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Полицейским-молодоженам из уральской глубинки разрешили служить вместе в Екатеринбурге 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Бородин встретился с 84 выпускниками Уральского юридического института МВД России. Молодых офицеров позвали в региональное управление, чтобы сообщить им, в каких подразделениях гарнизона они будут служить.
Не совсем обычная ситуация сложилась у Татьяны Гороховой из Ивделя и Владимира Зворыгина из Каменска-Уральского. Молодым людям позволили работать в Екатеринбурге, хотя по правилам они должны были отправиться в подразделения, от которых были направлены на обучение. Полицейское начальство пошло на уступки, поскольку за год до этого Горохова и Зворыгин стали мужем и женой:
«Татьяна Горохова поступила в УрЮИ МВД России по направлению отдела полиции Ивделя, а Владимир Зворыгин — от Каменска-Уральского, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Молодые люди долго присматривались друг к другу и в 2017 году сыграли свадьбу. Глава молодой полицейской семьи Зворыгиных на распределении обратился лично к генералу Бородину с просьбой оставить их с супругой служить вместе в областном центре. Этот вопрос был решен положительно. Теперь Татьяна и Владимир, окончившие факультет подготовки следователей, пополнят следственные отделы полиции Екатеринбурга. Всего же за пять лет обучения четыре человека смогли найти среди своих коллег и будущих сослуживцев вторую половинку».
Валерий Горелых также уточнил, что часть девушек из числа нынешних выпускников отправили на службу в ГИБДД, еще несколько будут работать психологами. Основная часть молодых офицеров пополнит ряды борцов с экономическими преступлениями, следственных подразделений и службы участковых уполномоченных полиции.
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