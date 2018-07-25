«Грустно, когда нет свободы»: Маша Арзамасова поддерживает раздельный отдых пар

Что может быть прекрасней совместного времяпрепровождения влюбленных, особенно в начале отношений? Но некоторые мужчин и женщины сознательно ограничивают свободу партнера, что, по мнению блогера Маши Арзамасовой, недопустимо. Она считает, что не только можно, но и нужно отпускать любимого человека, у которого должны быть свои интересы и увлечения.

Известная секс-блогер Маша Арзамасова рассуждает об отношениях. Сейчас горячая пора отпусков и многие пары отправляются на отдых. Но многие люди и представить не могут, чтобы их «вторая половина» отправилась на курорт без них, а в компании друзей. Их сознание сразу рисует «страшные картины» измен. Женщина решила обозначить свое мнение на этот счет: «Действительно, для некоторых отпустить партнера отдыхать одного — нонсенс. А в компании друзей — вообще никогда и ни за что! Ну как это? Без меня веселиться будет?.. Знаю я этих мужиков. Им только дай волю. Грустно. Грустно, когда в союзе нет свободы» Писательница подчеркивает — влюбленные должны иметь собственные интересы, желание пообщаться с другими людьми, кроме «половины», проводить время с друзьями и даже отдыхать друг от друга в отпуске. При этом она считает, что если дома все хорошо, никогда не возникнет мысли «пойти налево».

Арзамасова считает, что проблема в недоверии к партнеру и подчеркивает — в нормальных, здоровых отношениях нельзя испытывать ревность, зависть, неуверенность и тревожность. Она называет подобные чувства поводом задуматься и поработать над собой, изменить отношение к ситуации: «Когда тебя изнутри съедает черное чувство, трудно быть счастливым». ⠀ Маша отмечает, что отсутствие партнера в поле зрения не должно напрягать, напротив — это отличная возможность заняться своими делами, встретиться с людьми и родственниками, которых давно не видел. Она указывает, что никогда не стала бы поддерживать связь с мужчиной, который бы ограничивал ее личное пространство. Ее слова многим понятны, но есть те, кто придерживается противоположного мнения: «Противно аж, как люди ни себя, ни партнера не уважают» «Если только мужчина позволяет себе личное пространство, то проблема не в нем». «У меня мой даже не будет спрашивать что я делала сегодня, если надо, сама скажу. Он знает, что я свободный человек, захочу — и за город смотаюсь, пока он работает. А что, мне дома сидеть, если у меня свободный график?» «Люди сами себя в клетку загоняют, я б не позволила себе что-то запретить» «Я тоже поддерживаю раздельный отдых пар!» «Я только за совместный отдых, а не он там гулять будет, а мне думай, куда пошел и с кем» «Вывод лишь один — доверять друг другу, давать возможность отдыхать, а как — вопрос десятый!» «Я бы без проблем отпустила мужа отдохнуть, если б он захотел, так как у нас доверие 100-процентное, он точно так же отпустил бы меня и остался с детьми дома» «А что делать тем, у кого разные представления об отдыхе? Она любит пляж и все включено, а он рыбалку в горах, например. Расставаться что ли?»

Маша Арзамасова часто дает советы, как построить, а главное — сохранить гармоничные отношения. Она считает, что принцы встречаются только тем женщинам, которые умеют работать над собой и не терпят неуважения.