Какими были подарки на Руси

Подарки на Руси были символом сердечности, отзывчивости и трудолюбия. Их нельзя было отнять или украсть, они были скрепляющим звеном между дарителем и принимающим подарок. Разбираемся, что и кому было принято дарить.

Мужчины на Руси дарили своим возлюбленным прялку ручной работы. Чем искуснее мастер расписывал и вырезал прялку, тем больше ему было чести. Зимними вечерами русские девушки собирались на посиделки и приносили свои прялки, чтобы похвастаться подарками женихов.

Подарок был неразрывно связан с обычаями

На масленицу дарили пряники с надписями, например: «От милого подарок дороже золота». На встречу весны «Сорок мучеников», готовили жаворонков — птичек с сусальным золотом, голову которых обмазывали медом.

Семейные праздненства

Если в семье рождался ребенок, родительнице посылали крупу или муку, а младенцу чепчик или рубашку. На свадьбу родные дарили молодым посуду, полотно, скот, зерновые. Друзья в основном дарили ленты, платки и нитки.

Подарок от жениха невесте обычно был покупной и в первую очередь характеризовал его щедрость: ларчик с лентами, иголками, нитками; башмаки, серьги, пряжки, румяна, белила и т.д Подарки на Государственном уровне

Дары иностранным правителям называли «поминками». Поминками могли служить кони, оружие, золото, серебро, дорогая ткань, соболя. Послам предписывали строгие ритуалы, которые они должны были выполнить, преподнося дар.

Подарок на добрую память

Именно память связывает двоих людей, которые обменялись подарками. Поэтому дорогой подарок считался не в материальном эквиваленте, а от чистого сердца.