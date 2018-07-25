Мама ее парня назвала ее слепого брата сверхнормативным багажом. Но потом парень сделал это!

Мой брат слепой, с рождения, и он живет со мной. Не из-за того что ему нужен кто-то, чтобы заботиться о нем, просто живя со мной, его жизнь стала намного удобнее, да и мне так нравится. Он довольно независимый, у него отличная работа и большое будущее. Я горжусь им очень сильно.

В прошлом месяце мы ездили к нашим родителям в наш родной город. А на обратном пути родители заполнили наши чемоданы различными подарками, едой и т.д. В аэропорту нам пришлось заплатить сбор за сверхнормативный багаж.

Вчера вечером я была у родителей моего парня и болтала с ними и его сестрой. Моего парня не было в комнате, когда все произошло, так что он ничего не слышал из первых уст. Они спросили о моей поездке и я рассказала, что все было хорошо, за исключением того, что нам пришлось много заплатить за неожиданный сверхнормативный багаж. Мама парня начала смеяться, что заставило всех удивиться! Его отец спросил: «Что тут смешного?» Она сказала, что она просто не может перестать смеяться с иронии, что «лишнему багажу пришлось платить за перевес багажа». Я не поняла сначала, что она имела виду, но она уточнила, что «твой брат, как сверхнормативный багаж, ты взяла его в поездку и оплатила за сверхнормативный багаж и сверхнормативный багаж тоже заплатил, как двойная выгода только наоборот».

Я хотела ее ударить, но сдержалась, только сказав ей что она кусок дерьма, извинилась перед сестрой и папой и вышла. Написала своему парню, что мне пришлось уехать и мы поговорим завтра. Он вышел и мы поговорили немного о том, что произошло, он предложил вернуться к ней и попытаться разобраться, и я согласилась.

Она опубликовала обновленный статус в Facebook, в котором написала: «подруга моего сына обозвала меня куском дерьма, только потому что она не согласна с тем, как я описала, что происходило в ее поездке».

Две недели назад мой парень поговорил со своим отцом и сестрой, и хотя они говорили то же, что и я, он не согласился с ними и встал на сторону своей мамы и думает, что я приняла все слишком близко к сердцу. Никто не принимал ее сторону, кроме него. Это было невероятно нагло с ее стороны, говорить такое о моем брате, и это было жестоко с его стороны так мало сочувствовать моему брату.

С тех пор я решила порвать с ним, потому что он явно не тот человек, которого я хочу видеть рядом с собой всю жизнь!