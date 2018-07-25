Глюк'OZA раскрыла значение своих татуировок

Певица Глюк'OZA решила исправить тот факт, что никогда не рассказывала своим фанатам о татуировках на ее теле

Для певицы, набить татуировку — это целое событие, которое обычно связано с важными вещами. Первые татуировки на руках Глюк'OZы — небольшие черно-белые картинки в виде сердечка и звездочки появились в 27 лет. Данные татуировки служат певице простым украшением.

"А вот пироженка на моей ягодице это уже реально гипноз", — раскрыла тайну звезда. Она считает себя жуткой сладкоежкой и даже решила когда-то зачеркнуть пирожное в знак того, что отказывается от вредной привычки. Однако, позже певица передумала.

Теперь Глюк'OZA выражает страсть к тату при помощи одежды — она приобрела несколько кофт телесного цвета с рисунками в виде татуировок и с удовольствием их носит. Певица попросила читателей рассказать о своих тату и показать мастеров, которые их делали, чтобы вдохновиться на новые рисунки.