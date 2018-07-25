Самые яркие романы Мика Джаггера

С Марианной лидер Rolling Stones познакомился, когда та была еще совсем девчонкой. Их союз был настоящей взрывоопасной смесью. Они то сходились, то расходились. Причем даже когда жили вместе, то продолжали интрижки на стороне. И все это — на фоне бесконтрольного приема наркотиков всех видов и мастей. В конце концов оба устали от такой бурной жизни. Роману с Марианной Джаггер посвятил одну из самых мощных лирических вещей Rolling Stones — «Wild Horses».

Закрутив роман с темнокожей певицей Маршей, Мик таким образом хотел отомстить Марианне Фейтфул за то, что не он, а она первой решила прекратить их отношения. Сама месть была довольно любопытной: он уговорил Хант родить от него ребенка. Так на свет появилась девочка Кэрис. По мнению Мика, этим фактом он отправил Марианну в нокаут.

Хотя Мик и Марша встречались достаточно долго, в их планах не было и намека на совместную жизнь. Мик любил писать ей письма с гастролей — с кем он сегодня спал и у кого из коллег отбил девушку. Эту переписку Марша в 2012 году выставила на аукцион Sotheby’s и выручила за интимные подробности жизни со звездой 300 тысяч долларов. Ей Мик тоже посвятил одну из песен — «Brown Sugar».

Бьянка Перес Морена де Масиас

Следующей женщиной, оставившей след в жизни Мика, стала никарагуанка Бьянка. Девушку интересовали исключительно финансы. Про нее говорили, что она из тех женщин, которые все время спрашивают себя: «А кто будет содержать меня в ближайшие пять лет?!» С деньгами проблем у Джаггера не было. Он поселил новую пассию у себя в лондонском поместье. Бьянка, почувствовав себя хозяйкой, тут же начала отваживать «бывших», советуя звонившим Мику девушкам побыстрее исчезнуть из его жизни.

Когда Бьянка узнала, что беременна, Мик сделал ей предложение. Правда, немного позже она сказала, что ее брак закончился в день свадьбы. Зато благодаря этому союзу на свет появилась дочка Джейд.

Говорят, музыканты начали встречаться после участия в благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в 1985 году. Но в свой первый гастрольный тур с Rolling Stones Тина отправилась аж в 1966 году. Именно она учила Мика танцевальным па, которые впоследствии стали легендарными. Позже Джаггер скажет, что очень многому научился у Тернер.

Карла Бруни

Страсти вокруг этого романа были нешуточные. Началось с того, что Мик отбил Карлу у Эрика Клэптона . Роман тянулся долго, восемь лет. О нем знали все. Поэтому когда Джерри Холл , официальная подруга музыканта, пересеклась с Бруни, то обозвала ее шлюхой и потребовала оставить Мика в покое. Бруни, впрочем, сама в какой-то момент поняла, что Мик не оставит Джерри, поэтому ушла от него к нынешнему президенту Америки Дональду Трампу . Сам Трамп потом рассказывал, что Карла не могла забыть Мика, постоянно вспоминая о нем.

Было время, когда Анджелина Джоли любила и умела оторваться. Поэтому сложно сказать, кто в итоге кого соблазнил: Мик — Энджи или Энджи — Мика. Говорят, что роман вспыхнул на съемках «Anybody Seen My Baby». А спустя время эти двое были замечены в Бангкоке выходящими из номера Джаггера. И явно они там не в караоке пели.

Джерри Холл

Долгих двадцать лет модель, красавица и мать четверых детей Мика пыталась приручить музыканта. Тщетно. Памятуя, как после развода с Бьянкой он чуть не лишился половины своего состояния, Джаггер отчаянно сопротивлялся женитьбе.

Хотя все годы совместной жизни Джерри закрывала глаза на его похождения, она не смогла простить одного — рождения внебрачного ребенка. Когда Холл узнала, что бразильская модель Лучана Морад беременна от Мика, подала на развод. Джерри не остановил даже тот факт, что их совместному с Миком сыну Габриэлю был всего год.