Ещё
Красноярские кардиохирурги впервые в России вживили дефибрилляторы под кожу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярские кардиохирурги впервые в России вживили дефибрилляторы под кожу 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярские кардиохирурги провели две операции по имплантации подкожных дефибрилляторов. Эдуард Иваницкий и Евгений Кропоткин прооперировали двух пациентов — 40-летнюю женщину и 17-летнего парня. Операции прошли успешно.
«Принципиальное отличие этого дефибриллятора от других систем заключается в том, что девайс и единственный электрод находятся под кожей, не касаясь сердца. Это минимизирует риск развития осложнений, тогда как эффективность устранения нарушений ритма сердца остается высокой. Данное устройство с успехом используется в Европе и Северной Америке уже несколько лет, в России этот вид дефибриллятора зарегистрирован в конце 2017 года», — рассказали в кардиоцентре.
Красноярский центр сердечно-сосудистой хирургии стал первым в России медицинским учреждением, в котором проведены имплантации подкожной ИКД системы.
Фото: krascor.ru
sibnovosti.ru: последние новости
Лейтенант полиции из Красноярска публиковала в интернете откровенные фото Красота своими руками В Шарыповском районе две школьницы сбежали из дома и переночевали в шалаше
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
«Чудо в перьях»17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение