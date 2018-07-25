Красноярские кардиохирурги впервые в России вживили дефибрилляторы под кожу

Красноярские кардиохирурги провели две операции по имплантации подкожных дефибрилляторов. Эдуард Иваницкий и Евгений Кропоткин прооперировали двух пациентов — 40-летнюю женщину и 17-летнего парня. Операции прошли успешно.

«Принципиальное отличие этого дефибриллятора от других систем заключается в том, что девайс и единственный электрод находятся под кожей, не касаясь сердца. Это минимизирует риск развития осложнений, тогда как эффективность устранения нарушений ритма сердца остается высокой. Данное устройство с успехом используется в Европе и Северной Америке уже несколько лет, в России этот вид дефибриллятора зарегистрирован в конце 2017 года», — рассказали в кардиоцентре.

Красноярский центр сердечно-сосудистой хирургии стал первым в России медицинским учреждением, в котором проведены имплантации подкожной ИКД системы.

Фото: krascor.ru