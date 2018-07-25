Ни для одного фаната Дэдпула в целом и Райана Рейнольдса в частности не секрет, что актер — просто кладезь сарказма.
Больше всего это заметно по твиттер-аккаунту актера (чего только стоят его твиты, посвященные семье), но некоторые посты в инстаграме Райана тоже можно смело включить онлайн-пособие по богическим шуточкам (за которые можно получить в бубен).
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
25 Дек 2017 в 4:19 PST «Дочка: Санта спускается по дымоходу? Я: Агась. Дочка: Но ты же оставил костер гореть всю ночь. Я: Агась. (Тишина. Легкий ветерок. Рядом кружит ворон.)»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
17 Июн 2018 в 2:28 PDT «Счатливого Дня отца желаю своим трем старшим братьям, удивительным папам. Похоже, мы справились (с отцовством) … Кто знал, что четыре порванных презерватива смогут подарить нам столько любви?»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
31 Май 2018 в 5:24 PDT «Я хочу прекратить этот отвратительный слух, прежде чем я его пущу. Да, в «Дэдпул 2» есть сцена, в которой у меня есть очаровательные маленькие детские ножки. Чтобы достичь этой иллюзии, я НЕ сидел на настоящем ребенке… Больше минуты. Максимум — час.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
29 Май 2018 в 3:16 PDT «Пул из 2009, ты не капли не постарел. Токийский косплей просто жжет сегодня. (Я тот, что слева).»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
27 Май 2018 в 5:10 PDT «2015 год. Впервые примерил костюм. Я был таким непорочным. Таким невинным. Мы оба были.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
22 Июл 2018 в 5:34 PDT «Я очень серьезно отношусь к своей роли вечно бухающего дядюшки в семействе Вселенной Marvel.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
29 Май 2018 в 5:32 PDT «Спасибо, Токио. Какая ночь! Мне даже дали подержать микрофон.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
9 Май 2018 в 1:36 PDT «Отмечаем крупную сделку Aviation American Gin. Спасибо ресторану Hide за честь быть ведущим на сегодняшнем празднике. И спасибо вам за шикарный черный костюм, в котором я чуть не сдох от жары.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
2 Июн 2018 в 7:40 PDT «С днем рождения, несравненная Морена Баккарин! У меня для тебя 12-долларовая карточка в Йогуртленд. Поздравляю!»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
19 Мар 2018 в 5:28 PDT «Ранний прототип маски Зеленого Фонаря. Кто-то мог проболтаться, что это была бумажная салфетка, поэтому пришлось использовать CGI.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
1 Дек 2017 в 8:06 PST «У меня может и трое старших братьев, но только один Джефф. Ты был моим первым другом. Если бы был пожар, и я должен был выбрать одного члена семьи, чтобы спасти, очевидно, я бы выбрал себя. Но если бы у меня было время, чтобы спасти еще кого-то… и я был уверен, что вновь войти в горящее здание было бы безопасно, можете быть уверены, что я позвонил бы в пожарную службу. Они являются специалистами в этой области и имеют высококачественное оборудование. Не говоря уже о опыте в этих вопросах. Я люблю тебя. С днем рождения.»
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
6 Ноя 2017 в 2:27 PST «Без фильтров»
Ну, и на сладкое — классика.
Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)
25 Авг 2017 в 8:20 PDT «С днем рождения мою потрясающую жену.»