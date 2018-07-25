13 доказательств того, что Райан Рейнольдс — Бог шуток

Ни для одного фаната Дэдпула в целом и Райана Рейнольдса в частности не секрет, что актер — просто кладезь сарказма.

Больше всего это заметно по твиттер-аккаунту актера (чего только стоят его твиты, посвященные семье), но некоторые посты в инстаграме Райана тоже можно смело включить онлайн-пособие по богическим шуточкам (за которые можно получить в бубен).

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

25 Дек 2017 в 4:19 PST «Дочка: Санта спускается по дымоходу? Я: Агась. Дочка: Но ты же оставил костер гореть всю ночь. Я: Агась. (Тишина. Легкий ветерок. Рядом кружит ворон.)»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

17 Июн 2018 в 2:28 PDT «Счатливого Дня отца желаю своим трем старшим братьям, удивительным папам. Похоже, мы справились (с отцовством) … Кто знал, что четыре порванных презерватива смогут подарить нам столько любви?»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

31 Май 2018 в 5:24 PDT «Я хочу прекратить этот отвратительный слух, прежде чем я его пущу. Да, в «Дэдпул 2» есть сцена, в которой у меня есть очаровательные маленькие детские ножки. Чтобы достичь этой иллюзии, я НЕ сидел на настоящем ребенке… Больше минуты. Максимум — час.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

29 Май 2018 в 3:16 PDT «Пул из 2009, ты не капли не постарел. Токийский косплей просто жжет сегодня. (Я тот, что слева).»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

27 Май 2018 в 5:10 PDT «2015 год. Впервые примерил костюм. Я был таким непорочным. Таким невинным. Мы оба были.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

22 Июл 2018 в 5:34 PDT «Я очень серьезно отношусь к своей роли вечно бухающего дядюшки в семействе Вселенной Marvel.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

29 Май 2018 в 5:32 PDT «Спасибо, Токио. Какая ночь! Мне даже дали подержать микрофон.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

9 Май 2018 в 1:36 PDT «Отмечаем крупную сделку Aviation American Gin. Спасибо ресторану Hide за честь быть ведущим на сегодняшнем празднике. И спасибо вам за шикарный черный костюм, в котором я чуть не сдох от жары.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

2 Июн 2018 в 7:40 PDT «С днем рождения, несравненная Морена Баккарин! У меня для тебя 12-долларовая карточка в Йогуртленд. Поздравляю!»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

19 Мар 2018 в 5:28 PDT «Ранний прототип маски Зеленого Фонаря. Кто-то мог проболтаться, что это была бумажная салфетка, поэтому пришлось использовать CGI.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

1 Дек 2017 в 8:06 PST «У меня может и трое старших братьев, но только один Джефф. Ты был моим первым другом. Если бы был пожар, и я должен был выбрать одного члена семьи, чтобы спасти, очевидно, я бы выбрал себя. Но если бы у меня было время, чтобы спасти еще кого-то… и я был уверен, что вновь войти в горящее здание было бы безопасно, можете быть уверены, что я позвонил бы в пожарную службу. Они являются специалистами в этой области и имеют высококачественное оборудование. Не говоря уже о опыте в этих вопросах. Я люблю тебя. С днем рождения.»

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

6 Ноя 2017 в 2:27 PST «Без фильтров»

Ну, и на сладкое — классика.

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

25 Авг 2017 в 8:20 PDT «С днем рождения мою потрясающую жену.»