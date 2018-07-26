Доходы калужан за год сократились на 6,4 процента 

Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника в июне 2018 года в Калужской области составила 39 150 рублей. По сравнению с июнем прошлого года она выросла на 10,5%. Реальная заработная плата превысила уровень июня 2017-го на 7,4%. Такие данные приводятся в докладе Калугастата «Социально-экономическое положение Калужской области за январь-июнь 2018 года». При этом, как сообщается в докладе, реальные располагаемые денежные доходы жителей Калужской области не выросли, а сократились. В мае этого года они составили 93,6% к маю прошлого года. Расхождение динамики реальных располагаемых денежных доходов и реальных зарплат, которое наблюдается и в России в целом, экономисты объясняют тем, что «скрытая» оплата труда и прочие доходы сокращаются быстрее, чем растет наблюдаемая зарплата. Сокращение реальных доходов может быть также объясняться тем, что Росстат сейчас отчитывается о зарплатах на крупных и средних предприятиях, на которых занято примерно 40% трудоспособного населения. Динамика реальной зарплаты остальных 60% работников исследователям неизвестна.