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Калужан пригласили на ярмарку меда
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Калужан пригласили на ярмарку меда 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
14 августа, в день, когда православные отмечают Медовый спас, на Театральной улице в Калуге откроется ярмарка меда. По сообщению пресс-службы городской управы, там можно будет приобрести майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный, клеверный, падевый мед, а также мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус, получить консультации по применению меда в лечебных целях. Ярмарка проводится Калужским союзом пчеловодов и сельскохозяйственным кооперативом «Калужский мед» при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области и городской управы. Она будет работать три дня.
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