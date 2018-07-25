Калужан пригласили на ярмарку меда

14 августа, в день, когда православные отмечают Медовый спас, на Театральной улице в Калуге откроется ярмарка меда. По сообщению пресс-службы городской управы, там можно будет приобрести майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный, клеверный, падевый мед, а также мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис и забрус, получить консультации по применению меда в лечебных целях. Ярмарка проводится Калужским союзом пчеловодов и сельскохозяйственным кооперативом «Калужский мед» при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области и городской управы. Она будет работать три дня.