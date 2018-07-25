Эта девушка всегда спрашивала своего учителя можно ли ей собирать остатки пиццы.

В школе, когда у нас была вечеринка с пиццей, я спросила у своего учителя, могу ли я собрать остатки, чтобы забрать их домой?

Я собрала все оставшиеся объедки — половину пиццы с сыром и 4 хлебные палочки. Меня буквально трясло от счастья, потому что пицца в моей семье была очень редким блюдом, а это мое самое любимое блюдо.

Я села на городской автобус и отправилась домой с коробкой на коленях, люди спрашивали меня, что это у меня такое, а я действительно не знала, что им сказать. Я была смущена.

После поездки на автобусе мне еще предстояла двухмильная прогулка. Но вот я наконец была дома, я ждала этого весь день. Я положила коробку в духовку и позвала моих братьев и сестер на кухню.

Я была так счастлива, что каждый из них получил по хлебцу и кусочку пиццы. Я несла большую, жирную коробку около 6 часов и все это только ради них. Им был 4, 6, 8 и 10 лет. Мне не осталось кусочка, но я была так счастлива, что они поели пиццу. Мы никогда не могли себе позволить пиццу, и это было действительно особенное удовольствие для нас. Моя шестилетняя сестра отдала мне свою корочку от кусочка пиццы. Это моя любимая часть.

Я помню, как я сидела в моей комнате, на матрасе без простыни, который лежал на полу, и плакала, когда ела корочки. Я помню, что вся моя мебель — это картонные коробки. Моя тумбочка, книжная полка, комод — это все были коробки, которые я переворачивала на бок или ставила вверх дном. Это было четыре года назад. Я очень хочу вернуться и обнять ту 16-летнюю девчонку и сказать ей, что все наладится. Не скоро и не намного, но это произойдет!