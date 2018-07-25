Вместо дивана — спорт и фотосессии: белорусским пенсионерам болеть некогда

Белорусским пенсионерам некогда болеть. Вместо поликлиники у них спортзал, вместо дивана — фотосессии для модного глянца. Как пожилые люди укрепляют тело и дух, узнала передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Четыре спортсмена не осилили пенсионера Виктора Фросинского. В 70 лет штанга для него словно пушинка. Без модного теперь спортивного питания и биодобавок Виктор — самый фигуристый пенсионер Беларуси.

Полтора-два часа тренировок ежедневно и книга в 700 страниц разлетается на две части за секунды. Ему бы в книгу рекордов Гиннеса, но к славе не стремится. Делает это для здоровья и долголетия. Благодаря спорту экономит на лекарствах. «При любых симптомах болезни, когда человек тренированный, ему намного легче. Многие мои сверстники уже давно похоронены, некоторые с палочкой ходят. А со мной все прекрасно», — отмечает Виктор Фросинский.

На восьмом десятке — на обложку журнала. Маргарита Мушкатова теперь известная модель. Хотя о таком не мечтала. Просто всегда была уверена: хорошо выглядеть женщина обязана в любом возрасте. «Люблю хорошо одеться. Чтобы всегда была прическа. Без этого я себя просто очень плохо чувствую. На улицу я никогда не выйду просто так», — делится женщина.

Секрета такой активности нет. На столе всегда овощной салат. Но главное — это движение. Весь инвентарь дома. Ежедневные занятия для Маргариты Тимофеевны не просто привычка, а уже потребность.

Стереотипы о пенсионерах давно устарели, уверяют в клубе для людей пенсионного возраста. Все больше людей за шестьдесят приходят на курсы и спортивные тренировки. Специалисты говорят: ограничений нет. Есть только особый подход. «Резких поворотов здесь нет, однако присутствуют азарт и драйв», — отмечает координатор центра Татьяна Крупская.

«Я только сейчас поняла, что жизнь началась. Мне не надо прибегать с работы в восемь часов и думать, за что же мне хвататься и успеть еще сбегать на тренировку», — делится пенсионерка Наталья Клепикова

Эти люди уверены: возраст для них не помеха. Когда временем правильно распоряжаешься.

В Беларуси женщины уходят на пенсию в 57 лет. Мужчины — в 62 года.

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