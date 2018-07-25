Самарский центр помощи женщинам надеется на поддержку

Открытие центра стало совместным проектом правительства области, некоммерческого фонда Андрея Первозванного и Самарской епархии. Основная миссия — давать временный приют и оказывать поддержку женщинам и детям в трудный жизненный период. В дом по адресу: Ленинградская, 100 получили возможность обращаться матери и дети, бегущие от проблем и конфликтов в семье, не имеющие крыши над головой, нуждающиеся в помощи специалистов — психологов, врачей, юристов, других специалистов.

Сотрудники центра рассказывают, что большинство причин, по которым к ним обращаются за поддержкой и с просьбами о помощи, можно разделить на три большие группы. Во-первых, семейные конфликты, скандалы, бытовое насилие — мать с ребенком иногда вынуждена не просто бежать на улицу от разъяренного «супруга», но и скрываться от него. Во-вторых — нежелательная беременность, женщины зачастую не находят понимания у домочадцев и оказываются без средств к существованию и крыши над головой. В-третьих, довольно часто девушки бегут от родителей — либо слишком суровых, либо просто в результате «конфликта поколений» или других разногласий — в таких случаях им нужен и приют, и нейтральная площадка для улаживания отношений с семьей. Случаются и другие, самые разные ситуации, например, был случай, когда здесь приютили семью погорельцев, пока те не нашли новое жилье.

Кроме простой человеческой поддержки и предоставления временного жилья, в центре следят за здоровьем детей, стараются обеспечить возможность продолжения обучения. Для этих целей есть договоренности с соседним детсадом, школой и поликлиникой. Если существуют юридические проблемы (например, довольно часто требуется восстановление документов), опытные юристы помогают и с этим.

К сожалению, сейчас центр существует без господдержки, только за счет средств частных благотворителей, которых не хватает. Начата процедура регистрации НКО, и встает вопрос переезда в другое, более экономное место.

Этого руководству и сотрудникам центра очень не хочется — надо будет ломать всю уже сложившуюся на этом месте инфраструктуру помощи женщинам и создавать заново. Время и силы, потраченные на выстраивание сотрудничества с партнерскими организациями — школой, детсадом, поликлиникой и другими, окажутся потерянными, и все надо будет начинать сызнова. Поэтому центр «Ты не одна» надеется на возвращение бюджетного финансирования, а также будет рад любой материальной помощи со стороны неравнодушных людей. На странице центра помощи женщинам «Ты не одна» в социальной сети Вконтакте можно найти реквизиты для оказания поддержки.

Ирина Серебрякова, директор центра «Ты не одна»:

— Иногда для решения проблемы достаточно суток, проведенных в нашем центре — женщинам буквально негде переночевать. К тому же когда люди успокаиваются, приходят в себя, многое перестает казаться таким уж мрачным и безнадежным. Но бывают и те, кто живет подолгу — обычно мы принимаем на срок до трех недель, с возможностью продления его в зависимости от обстоятельств и того, насколько получается помочь обратившимся. Вообще же все мы чувствуем важность и нужность нашего дела и бросать его ни в коем случае не собираемся.