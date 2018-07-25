Убираем жирок с самых проблемных мест!

Даже у обладательниц спортивных фигур есть проблемные места, откуда согнать жирок бывает крайне непросто. Именно эти складочки портят всё впечатление, когда вы надеваете открытые платья, топы и купальники! Содержание

Проблемное место — лопатки Проблемное место — бёдра Проблемное место — плечи Проблемное место — «висячий» трицепс Проблемное место — подмышки Проблемное место — бока и живот

Проблемное место — лопатки

Чтобы убрать проблемное место, которое видно над бюстгальтером, надо подкачать трапециевидные мышцы спины и большую ромбовидную мышцу:

Упритесь левым коленом и левой рукой в сиденье стула, в правую возьмите 2-килограммовую гантель и опустите вниз. Медленно поднимайте гантель, отставляя локоть в сторону. Делайте 2-3 подхода по 15-20 раз каждой рукой. Выполняйте подтягивания на турнике широким хватом — 3 подхода по 10 раз.

Проблемное место — бёдра

Если вас беспокоят проблемные места на внутренней стороне бёдер, подтяните приводящие, портняжные и медиальные мышцы следующими упражнениями:

Лежа на левом боку, поднимайте прямую правую ногу. Делайте 2-3 подхода по 20-25 раз каждой ногой. Встаньте на четвереньки, упершись в пол локтями. Делайте махи прямой ногой вверх. Делайте 2-3 подхода по 20-25 раз каждой ногой.

Проблемное место — плечи

Обладательницы проблемных плеч должны работать над плечевыми мышцами:

Встаньте спиной к стулу, упритесь в сиденье руками и отжимайтесь. Делайте 2-3 подхода по 15 раз. Сделайте выпад правой ногой вперед, правой же рукой упритесь в колено. В левую руку возьмите 2-килограммовую гантель и, согнув руку в локте, поднимите. Делайте 2-3 подхода по 10-15 раз каждой рукой. Выполняйте махи в стороны с гантелями — 2-3 подхода по 10-12 раз.

Проблемное место — «висячий» трицепс

Очень распространенная проблема, связанная с малой активностью трицепса и малоподвижным образом жизни. Для устранения «висячего» трицепса рекомендуем выполнять следующие упражнения:

Жим гантели из-за головы. Держите корпус ровно и сохраняйте спину прямой. Исходное положение: рука почти полностью вытянута над головой. Плечевая часть руки находится на одной линии с торсом. Опустите гантель за голову, согнув руку под углом примерно 90°. Выпрямите руку, вернувшись в исходное положение. Помните, что при выполнении жимов из-за головы локоть должен как можно меньше «гулять» в разные стороны. Делайте 2-3 подхода по 10-15 раз. Выполняйте отжимания от пола — 2-3 подхода по 10-15 раз.

Проблемное место — подмышки

От валиков, образующихся над лифом, избавит сильная большая грудная мышца:

Лягте на спину, возьмите 2-килограммовые гантели. Поднимайте руки перед грудью и разводите в стороны, не касаясь пола. Делайте 2-3 подхода по 15-20 раз.

Проблемное место — бока и живот

Проблемные места на бочках (видны над низко сидящими джинсами) — последствия «сидячего» образа жизни. Старайтесь больше двигаться, лучше всего начать бегать по утрам. Также рекомендуем вам выполнять следующие упражнения для укрепления мышц пресса:

Лягте на спину, руки положите под голову, ноги согните в коленях. Поднимите верхнюю часть туловища как можно выше. Делайте 2-3 подхода по 20-25 раз. Лягте на бок и согните ноги в коленях так, чтобы между бедрами и корпусом образовался прямой угол. Верхнюю руку вытяните вперед, нижнюю положите под голову. Поднимите корпус. Делайте 2 подхода по 10-15 раз с каждой стороны.

Выполняя эти упражнения в течение 10-15 минут каждый день, Вы избавитесь от надоедливых складочек и будете притягивать взгляды в любом платье! Будьте красивыми и стройными!