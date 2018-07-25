Его подруга вызвала полицию, которая арестовала его брата за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Мы вместе три замечательных года, и я люблю ее. Она откровенная и упрямая. Я не люблю конфликты, а она обычно любит контролировать конфликтные ситуации, но она всегда обращалась со всеми уважительно и с достоинством.

Несколько недель назад мой брат был с нами на тусовке. Он выпил немного лишнего, и Грейс сделала ему замечание, чтобы он не ехал домой на своем авто. Но как только она покинула комнату, он схватил ключи, мы посмеялись и разошлись. Когда она вернулась и увидела, что он ушел, она была очень расстроена.

Я предложил догнать его и вернуть, но его уже и след простыл. А когда я вернулся домой, она по телефону сообщала про пьяного водителя в полицию. Ну, естественно, они его забрали, арестовали и бросили в тюрьму.

Отец и дядя Грейс погибли в автокатастрофе, когда они возвращались домой. Пьяный водитель врезался в их машину, убив ее отца и дядю. Грейс выжила, отделавшись сломанной ногой, сотрясением мозга и ссадинами. С тех пор она просто не переносит пьяниц и пьяных водителей. И каждый из ее знакомых знает это.

Но также все знали, что это она вызвала полицию и из-за этого арестовали моего брата. Теперь моя семья вела войну против нее, настраивая меня против моей девушки. Они не хотели приглашать ее на наши семейные праздники, пока она «делает это», хотя на самом деле она действительно позаботилась о моем брате. Для них это был акт, показывающий, что она напротив «не заботится» о нашей семье.

Поделитесь этой записью, если вы думаете, что она сделала правильно!