Почта любви. Профессия подарила нижегородке красивую личную историю

Фото Николая НЕСТЕРЕНКОПочта любви. Профессия подарила нижегородке красивую личную историю«Родом из детства» — это точно про кстовчанку Галину КУХНИНУ. Судьба сразу подсказала ей, ещё совсем девчонке, по какой дороге в жизни идти, показав почтовую сумку старшей сестры. С неё всё и началось. А теперь про Галину Евстифьевну говорят: уникальный человек.

Ответственное поручение

В километре от родной деревни нашей героини Хмелёво в Уренском районе — село Семёново. Там Галина с сестрой-двойняшкой Ритой учились в школе. А рядом была почта, где работала сестра Настя. Она была старше девчонок на 20 лет.

— Настина почтовая сумка — одно из первых детских воспоминаний, — рассказывает Галина Евстифьевна. — Я словно заворожённая смотрела, как сестра укладывала в неё газеты, письма. Их так много было тогда! И каждое письмо казалось мне волшебным. Кто его написал, кому, какой путь проделал этот конверт и что в нём — какие известия? «Дорогие мои родители! Спешу сообщить вам…» Эти фантазии меня захватывали, уносили в какие-то сказочные дали. На переменах мы бегали к Насте на почту, и счастьем было, если она просила нас разобрать письма. Такое ответственное поручение! Мы очень этим гордились и, конечно, старались изо всех сил.

Семёново, Хмелёво, Федотово, Забегаиха — Настя каждый день, в любую погоду отправлялась со своей почтовой сумкой в дальний путь. Летом Галя с Ритой всегда были на подхвате.

— Мы вручали письма адресатам прямо-таки с трепетом. Нам в ответ давали по конфетке, — улыбается наша собеседница. — Особенно приятно было передавать письма матерям от сыновей, служивших в армии.

— Настя всегда говорила: девчонки, идите работать на почту! — вспоминает Галина Евстифьевна.

Девчонки так и сделали.

Посылки и любовь

После школы наша героиня поехала в Арзамас, окончила в местном техникуме курсы связи. Сестра Валентина (всего в семье было восемь детей) в это время жила в Ковернино, работала агрономом. Позвала Галю к себе и помогла устроиться на почте оператором. 20-летняя новенькая училась принимать посылки, бандероли, а уже через четыре месяца смышлёную работницу назначили начальником отделения почты в деревне Фатеево Ковернинского района. Говорит сегодня:

— Я попала абсолютно в свою стихию. Заниматься делом, которое тебе нравится, — это счастье!

Профессия же подарила героине и красивую личную историю. Это было в 1970 году. Галина подменяла на время отпуска начальника отделения в деревне Большие Круты.

— Вышла на улицу, а у входа на почту парень стоит, — рассказывает собеседница. — Интересный, подтянутый. Перекинулись парой слов. Оказалось, он только из армии пришёл, ждёт машину, чтобы ехать в Ковернино — отметиться в военкомате. Ну вот, собственно, и всё — любовь с первого взгляда! Поженились, родились сыновья. Алексей работает на нефтеперерабатывающем заводе, а Виталий — в нижегородской полиции, в ГИБДД . Они мне говорят, что пора уже пожить для себя, хватит, мол, на почте трудиться, но я не могу с работой расстаться.

В гуще событий

Коллеги удивляются: Галина Евстифьевна работает на почте 50 лет! Из низ 46 — в одном отделении: № 10 в Кстове. Кстати, сестра Маргарита тоже до сих пор на почте трудится, только в Коврове.

— Так приятно чувствовать себя нужной! — признаётся Галина Кухнина. — Услышать: «Ой, Галина Евстифьевна, вы на месте, как хорошо, помогите посылочку уложить, чтобы всё убралось» — это дорогого стоит. Особенно нравится помогать матерям собирать посылки сыновьям в армию. Вспоминаю, как сама своим мальчишкам отправляла. Советую шоколадок побольше класть, конфет. Они же дети!.. Люди делятся со мной новостями. Я здесь вообще в гуще событий! На работу иду с удовольствием. В семь утра уже на месте. Писем, посылок сейчас стало меньше, чем раньше, но работы всё равно хватает. Много бандеролей с различным товаром — люди делают покупки через Интернет.

Как можно столько лет проработать на одном месте и не то что не устать, а продолжать получать удовольствие от каждого дня?

— Значит, есть у меня те качества, которые требуются для работника почты, — пожимает она плечами. — Главное, я считаю, это честность. Мама Екатерина Ильинична нам, детям, часто говорила, наказывала, можно сказать: «Только не берите чужого. Никогда не берите чужого!» У родителей же мы учились людей уважать и со всеми ладить. Отец, Евстифий Андрианович, был председателем колхоза. Он с кем угодно общий язык мог найти и любую ситуацию уладить. Вот и я к этому всегда стремилась. Бывает, придёт, скажем, посетительница на почту «на взводе», что-то не нравится, начинает на повышенных тонах разговаривать. А я в ответ: «Вы такая красивая, интересная женщина, вам так не идёт ругаться!» Гашу конфликт спокойствием и всегда стараюсь помочь…

Галина Евстифьевна с удовольствием рассказывает, что 17-летний внук Дима и прошлое лето проработал на почте оператором, и этим летом работает. Обратиться в случае чего за советом уж ему-то точно есть к кому!