Как сшить бант: 5 простых способов

Сшить бант — легкий способ разбавить монохромный образ. Строгому жакету, трикотажному кардигану или повседневной блузке яркий бант из ткани или лент придаст своеобразную изюминку. Часто банты выступают элементом декора детских нарядных платьев. Поэтому стоит научиться делать этот аксессуар самостоятельно.

Традиционный и элементарнейший способ сделать бант своими руками — это завязать красивую декоративную ленту крест-накрест, прихватить узел парой-тройкой стежков и украсить бантик бусиной. Но на самом деле вариантов изготовления бантов намного больше, от самых простых до замысловатых и эффектных.

Из чего можно сшить или сделать бант

✽ узкие и широкие атласные, шёлковые, хлопковые и бархатные декоративные ленты;

✽кружевная тесьма, прошва;

✽из ткани: лучше всего для бантов подойдут шёлк, батист, кружево, шифон, бархат;

✽хлопок, лён, джинсовая ткань также подходят для бантов

В качестве декоративных элементов используйте бусины, бисер, стразы, необычные пуговицы.

Бант из широкой декоративной и кружевной ленты

Деталь кружевной ленты длиной ок. 20 см (в зависимости от ширины лент) наложите на деталь из декоративной ленты изнаночной стороной на лицевую.

Сложите детали банта пополам кружевом внутрь. Стачайте открытые срезы, отступив от края 1 см.

Шов отутюжьте, а затем разутюжьте.

Деталь банта выверните на лицевую сторону.

Поперёк банта проложите наметочную строчку. Стяните. Сделайте несколько оборотов и закрепите нить.

Закройте серединку банта небольшим кусочком подходящей ткани.

Бант из декоративной ленты с атласными тесьмами

Деталь из декоративной ленты длиной ок. 20 см (в зависимости от ширины лент) сложите пополам лицевой стороной внутрь.

Стачайте открытые срезы, отступив от края 1 см.

Шов отутюжьте, а затем разутюжьте.

Деталь банта выверните на лицевую сторону.

Поперёк банта проложите наметочную строчку. Стяните. Сделайте несколько оборотов и закрепите нить.

Из атласной тесьмы сделайте два простых бантика. Серединку скрепите несколькими стежками или прострочите на машинке.

Два бантика из атласной тесьмы наложите на бант из декоративной ленты и сшейте их друг с другом.

Серединку оберните атласной тесьмой и поверх пришейте красивую пуговицу или бусину, прокалывая бант иголкой насквозь. Таким образом, вы скрепите все детали.

Источник и фото: dicaspramamae.com Двойной бантик из декоративной ленты

От готовой ленты отрежьте три полоски.

Две большие детали сложите, как показано на фото.

По середине каждой детали проложите намёточные стежки. Стяните и закрепите нить, сформировав, таким образом, бантики.

По середине короткой детали проложите намёточную строчку. Стяните и закрепите нить.

Соедините все три детали бантика, как показано на фото и сшейте.

Серединку бантика можно украсить бусиной или пуговичкой.

Источник и фото: 10marifet.org Как сшить бант из ткани

Чтобы сшить любой из бантиков, вам потребуются небольшие лоскутки разноцветных тканей.

Выкроите прямоугольную деталь нужного вам размера, например 20х10 см с припусками 1 см по всему периметру. Чем больше будет размер детали, тем больше получится бант.

Сложите деталь пополам лицевой стороной внутрь.

Стачайте деталь, оставив небольшое отверстие для выворачивания.

Выверните деталь банта на лицевую сторону. Открытый участок зашейте вручную потайным стежком.

Готовую деталь банта сложите гармошкой и скрепите несколькими стежками.

Серединку оберните полоской выкроенной из той же ткани или любой декоративной тесьмой. По желанию можно украсить бант красивой пуговицей или бусиной.

Большой бант из льняной тесьмы

Вам потребуется:

Льняная декоративная лента Кусачки Ножницы для рукоделия Проволока для рукоделии

Шаг 1 Край ленты сверните цилиндром.

Шаг 2 Удерживая получившийся цилиндр двумя пальцами одной руки, другой рукой сформируйте с одной стороны петлю.

Шаг 3 Затем сформируйте петлю такого же размера с другой стороны.

Шаг 4 Повторяйте шаги 2 и 3, пока у вас не получится по пять петель с обеих сторон.

Шаг 5 Через отверстие, как показано на фото, проденьте проволоку, и скрепите её с обратной стороны банта.

Шаг 6 Отрежьте тесьму на уголок.

Шаг 7 Возьмите ленту и проденьте её в отверстие, как показано на фото. Скрепите проволокой. Концы проволоки обрежьте.

Шаг 8 Выровняйте длину второй ленты и отрежьте на уголок.

Шаг 9 Расправьте петли и сформируйте пышный бант.

Источник и фото: save-on-crafts.com Подробности сборки большого и пышного банта из декоративной тесьмы смотрите в видео-МК: