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Друг актера из «Счастливы вместе» винит в его смерти врачей
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Друг актера из «Счастливы вместе» винит в его смерти врачей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Роман Печерский сообщил, что в воскресенье к его другу в больницу приезжала мама, он постоянно шутил и обсуждал с друзьями планы на отдых и будущее. На следующий день актера не стало — не справилось сердце.
«Один вопрос — к врачам — дипломы куплены?!?!», — подытожил Печерский свой пост.
Как сообщалось ранее, Александр Исаев умер в возрасте 39 лет в результате осложнений после воспаления легких. Исаков работа на телевидении, снимался в сериалах «Счастливы вместе», «Холостяки», «Час Волкова», «Безмолвный свидетель» и «Атлантида».
Надежда Афонина
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