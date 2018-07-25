Друг актера из «Счастливы вместе» винит в его смерти врачей 

Роман Печерский сообщил, что в воскресенье к его другу в больницу приезжала мама, он постоянно шутил и обсуждал с друзьями планы на отдых и будущее. На следующий день актера не стало — не справилось сердце.
«Один вопрос — к врачам — дипломы куплены?!?!», — подытожил Печерский свой пост.
Как сообщалось ранее, Александр Исаев умер в возрасте 39 лет в результате осложнений после воспаления легких. Исаков работа на телевидении, снимался в сериалах «Счастливы вместе», «Холостяки», «Час Волкова», «Безмолвный свидетель» и «Атлантида».
Надежда Афонина