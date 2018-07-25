Необходима инфраструктура, удобная людям любого возраста

Тенденция старения населения характерна для всех развитых стран мира и актуальна для мегаполисов, в число которых также входит Москва. 26 июля зарубежные и отечественные эксперты обсудили, какие меры необходимы, чтобы сделать город инклюзивным для людей старшего возраста.

Президент Европейской федерации пожилых людей Дирк Жарре, которому первому предоставили слово, начал свое выступление с того, что продолжительность жизни в Европе выросла в два раза за 130 лет. Однако изменения коснулись института семьи — другими стали уклад и условия жизни, а также состав семьи. Если раньше граждан, достигших преклонного возраста, отправляли в дома престарелых, то сейчас такое решение не объективно.

— Во-первых, дома престарелых чрезвычайно дороги для общества и отдельных лиц, вовторых, пожилые люди не хотят туда переезжать, в-третьих, там недостаточно персонала, поскольку там работают люди с низкой зарплатой, — сказал Дирк Жарре, предложив иное решение.

По его словам, социальное взаимодействие — один из основополагающих аспектов счастливой старости. Поэтому городские власти должны задуматься о создании системы долговременного ухода за пожилыми людьми на дому.

В свою очередь исполнительный директор международного центра по оказанию услуг муниципальным органам власти Алан Митчелл делится, что на его родине, в Канаде, различные департаменты крупных городов оказывают пожилому населению 212 видов разных услуг, но при этом ведомства не взаимодействуют друг с другом. Поэтому пенсионеры не понимают, к кому же обращаться за помощью.

— Чтобы пожилое население чувствовало себя комфортно, все уровни правительства должны работать сообща. Нужно создать государственную организацию, которая, узнав о случившемся с пенсионером негативном событии, сообщала всем остальным ведомствам, и человеку была бы оказана экстренная помощь — медицинская, социальная, психологическая и так далее, — заметил Алан Митчелл.

Приглашенный профессор Школы общественного здравоохранения Майлмана Колумбийского университета Карлос Дора обращает внимание: для того чтобы здоровье пожилого человека улучшалось, необходимо обратить внимание на актуальные для мегаполисов проблемы. Загрязнение воздуха, выхлопные газы автомобилей, обилие фастфудов и минимум зеленых участков — все это сказывается на здоровье пожилых людей и может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

— Чтобы это предотвратить, нужно задуматься о решении этих проблем. Воздух должен стать чище, питание — правильным, — сказал Дора. — Нужно обеспечить пожилому населению доступ к паркам и другим зеленым участкам, а также пересесть с автотранспорта на велосипеды или вовсе ходить пешком.

Профессор уверен, что на здоровый образ жизни должны перейти не только пожилые люди, но и молодые. Директор Института цифрового правительства Тошио Оби поделился опытом Токио. Столицу Японии эксперт считает одним из самых комфортных для жизни.

— Чтобы город стал инклюзивным для стареющего населения, необходимы, во-первых, гармонизация между федеральными и региональными органами власти, во-вторых, решение новых урбанистических проблем (например, появление безработицы решится с помощью создания рабочих мест), в-третьих, новые предложения по созданию инфраструктуры, обеспечивающей высокий уровень качества жизни жителей, — сказал Оби.

Наконец, генеральный директор частного дома престарелых в Москве Алексей Сиднев отметил, что количество 80-летних людей в столице сильно увеличивается с каждым годом.

— Мы живем в обществе старших людей. Среди них распространены проблемы одиночества, потери автономности (40 процентов людей старше 80 лет не могут жить без постоянной посторонней помощи).

Согласен, нужна программа надомного ухода, но и необходимо помочь пожилым людям стать более мобильными, — заметил Сиднев.

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