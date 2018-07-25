Старик и город: почему мегаполисы нужно ориентировать на пожилых людей

Старение населения — тенденция, актуальная для всех мировых мегаполисов. Президент Европейской федерации пожилых людей Дирк Жарре уверен: лица старшего поколения — не проблема для городов, а толчок к их развитию. Почему мегаполисы должны «слушать старших», эксперт объяснил в колонке для сайта «РИА Недвижимость».

Город — это дом Чтобы сделать мегаполис комфортным для лиц старшего поколения, необходимо помнить о трех вещах.

Во-первых, стариков не обязательно содержать в отдельных институтах — например, в домах престарелых. Это своего рода изоляция. Зачастую у пожилых складывается впечатление, что таким образом общество пытается избавиться от них.

Во-вторых, эти институты очень дорогие. И, в-третьих, старики часто чувствуют себя в специализированных домах будто заключенные. Они словно живут в коробках. Да, о них заботятся, их кормят, за ними следят. Но людям хочется жить по-другому. В таких условиях пожилые не чувствуют себя личностями, не ощущают, что их желания и потребности что-то значат.

На самом же деле, пожилые люди мало чем отличаются от детей, лиц среднего возраста, молодежи. Они тоже хотят реализовать свои планы на жизнь, хотят общаться, исследовать мир, учиться. Если посмотреть на двух бабушек, единственное, что будет их объединять — это возраст. Все остальное — индивидуально. Общество понимает это не всегда, как и то, как вести себя со стариками. Чтобы решить эту проблему, город должен стать комфортным для людей всех возрастов — в том числе и для пожилых, — и соответствовать их потребностям. Например, ставить удобные лавочки, где могут отдохнуть и мамы с колясками, и старики, и инвалиды.

Пожилым гораздо приятнее находиться в окружении, которое им знакомо, быть там, где они выросли и могут общаться со «своими». Люди хотят стареть дома, а не в коробках. И «дом» — это не только место, где стоит твоя кровать и кухня, это целое окружение. Городской квартал, в котором ты живешь, парк неподалеку, аптека, кинотеатр, любимая скамейка в парке. Город как дом должен быть комфортным и безопасным для всех слоев населения. У людей должны быть возможности передвигаться, куда им необходимо. А если речь идет о пожилых, у которых проблемы с передвижением, нужно запускать службы, которые им помогут и поддержат.

Право на взаимность

В своем выступлении на Московском урбанистическом форуме 2018 мэр Москвы сказал: «Не только горожане должны говорить „я люблю свой город“, но и город обязан демонстрировать свою любовь к горожанам». Это лучший городской девиз, который я когда-либо слышал. Житель должен с гордостью говорить: «это мой город, я его люблю». Но и власти должны понимать, что каждый горожанин — то, с чего мегаполис начинается.

Люди, какого бы возраста они ни были — дети, молодежь, пожилые, — это не проблема. Люди — решение проблемы. А проблема — их окружение. И чтобы решить ее, город и население должны работать вместе.

Горожане должны принимать участие в городских процессах, создании и расширении мегаполиса. Мэр Москвы сказал, что лучшие идеи всегда исходят от населения, и это так. Необходимо ориентироваться на желания людей, придумывая идеи, создавать стратегии развития, реализуя их и оценивая. Люди — важная составляющая этого процесса, они готовы вкладываться и развивать свой город. И при этом они должны иметь полное право контролировать все процессы и следить, чтобы их налоги шли на нужное дело.

Сегодня мы много слышим о новых технологиях, современном обществе, но кто построил все это? Те, кого сегодня называют стариками. Их нужно признавать и ценить за все, что они сделали. Городские власти и мэр должны говорить им: вы важны, мы ценим вас, мы хотим слышать ваши голоса. В Москве так много потрясающих вещей, новых парков и пространств, власти реанимируют множество старых церквей и исторических зданий. Пора реанимировать и дух старшего поколения.

Наше прошлое и история крайне важны. На них строится современная философия, культура и мировоззрение. Наши корни уходят в прошлое. Сейчас мы формируем настоящее, а инвестируем — в будущее. И часть этих инвестиций — забота о старшем поколении.