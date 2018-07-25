Дети без занятий, родители в долгах: сеть Footyball обанкротилась

Сотни москвичей пытаются вернуть деньги, уплаченные за уроки в детских спортивных школах Footybal. Родителей убеждали купить годовые абонементы, но юные футболисты смогли позаниматься только несколько недель. На счету владельца сети долг почти в миллиард рублей. Юристы считают, что он работал по принципу финансовой пирамиды.

Они учили попадать в цель, но в этот раз, кажется, промахнулись сами. Известная сеть детских футбольных клубов Footyball обанкротилась. Сотни детей остались без своего любимого вида спорта, а родители — без денег. Владимир купил для своего сына годовой абонемент на сумму 68 тысяч. Но позаниматься удалось лишь пару недель.

"Нам просто позвонили и сказали, что не будет занятия: то ли свет отключили, то ли воду. Ну ладно, все бывает. И через какое-то время опять звонок, опять не будет занятий, теперь делается ремонт", — рассказывает пострадавший Владимир Нелюбов

Родителей убеждали заключать договор уже на первом ознакомительном занятии — так будет якобы дешевле, ведь платить надо сразу за год.

"Их психологи разработали эту программу. С их точки зрения ребенок может хоть какие-то плоды принести, если занимается год", — говорит пострадавшая Екатерина Емельяненко.

Но сын Екатерины смог проходить туда всего полгода. Кредит в 80 тысяч приходится банку выплачивать до сих пор. Ей, как и сотням других родителей, договор расторгнуть не удалось.

— Сначала говорили, что нужно время, чтобы просчитать сумму к выплате. До мая я ждала сумму к выплате, в мае я уже вышла на связь с финансовым директором. Оказалось, что финансовый директор недавно сменился, и он не в курсе дел.

Четыре клуба, расположенные по всей Москве, стали закрываться один за другим. Заниматься негде и не с кем. Арендодатели выгоняют, тренеры увольняются. Зарплату им не отдают уже несколько месяцев.

"Компании на протяжении всей своей работы прибыльной не была, она несла убытки, был огромный раздутый штат. При этом еще одна из школ, в которую было вложено много денег на ремонт, была снесена. После этого пошел разнобой", — объясняет инвестор Валерий Золотухин

В футбольном клубе обещали научить гибкости, лидерству и английскому языку напоследок. Но, кажется, такие наполеоновские планы оказались не под силу бизнесмену Алексею Бавыкину, основателю и владельцу Footyball. Сейчас на его счету задолженность почти в миллиард рублей. Кажется, его это не очень пугает. На связь с родителями не выходит. Но зато в социальных сетях делится советами по душевному равновесию.

"В первую очередь, что нужно понять, что чувство ненависти, которое вы испытываете ко мне, оно отравляет вас и наносит вред вам, а не мне", — утверждает Алексей Бавыкин, основатель сети клубов Footyball.

А вот на вопрос о том, когда все-таки вернут деньги, отвечает: «Ребят, те, кто хочет расторгнуть договор, не расторгайте, лучше подождите».

Ждать пока готовы только инвесторы, которые вкладывали в бизнес Бавыкина миллионы рублей.

"На процент, который я получил, купил вот абонементы", — рассказывает инвестор Олег Емельянов

"Инвесторам обещали огромные проценты — от 20 до 40 процентов годовых. Это очень похоже на пирамидальную структуру", — считает юрист Анатолий Коровин.

Сейчас вовлеченные в финансовую пирамиду инвесторы пытаются своими силами возобновить работу клубов и привлечь новых вкладчиков, а родители составляют очередное заявление на Footyball, в суд уже подано более 80 исков.