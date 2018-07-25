Мария Бутина была по-настоящему классной девушкой Национальной стрелковой ассоциации

Как для реальных кураторов из ЦРУ , так и для вымышленных агентов 007 в шпионском ремесле нет более надежной тактики, чем «медовая ловушка». Поэтому в Ветхом Завете мы читали, как филистимляне использовали женские хитрости Далилы, чтобы погубить Самсона, а в 1980-е Клейтона Лоунтри (Clayton Lonetree), американского морского пехотинца, служившего в охране посольства США в Москве, шантажировала советская красавица. А теперь у нас есть Мария Бутина, предположительно последняя из длинной вереницы коварных женщин-интриганок, успех которых полностью зависит от того, насколько лучше они понимают мужчин, чем попавшие под их влияние доверчивые мужчины понимают женщин.

Потратьте пару-тройку часов на изучение на редкость огромного присутствия Бутиной в социальных сетях, и появятся определенные темы. Ее страница в «Инстаграме» — это серия стратегически выверенных фитнес-селфи (скульптурная дельтовидная мышца, затянутые в лайкру бедра), демонстрирующих силу и женственность. На фотографиях, снятых за пределами спортзала у нее длинные и красиво уложенные волосы. Она готовила по домашним рецептам: запеченную курицу, омлет. Она делилась вдохновляющими афоризмами: «Благодаря вере все становится возможным, а любовь помогает легко достичь этого». Она публиковала послания одиноким мужчинам, призывая их к действиям: «Я хочу любить того, чье сердце было разбито, чтобы он точно знал, каково это, и не разбил мое».

И она размещала фотографии оружия. На всех фото Бутина держит огнестрельное оружие всевозможных форм и размеров. Вот она в ковбойской шляпе размахивает пистолетом. А вот она сидит на корточках в снегу, опираясь винтовкой на мертвого кабана. Хорошо ли сочетается стрелки на глазах, нарисованные подводкой, и потрясающе красная помада с полуавтоматическим оружием? В ленте на странице Марии Бутиной в «Фейсбуке» — да.

Независимо от того, на самом ли деле Бутина — русская шпионка, или нет, становится понятно, что у нее хорошо получалось быть воплощением американских фантазий. Пока знатоки времен (сторонники) холодной войны всю прошлую неделю рассуждали о том, как Бутина напоминает Дженнифер Лоуренс из «Красного Воробья» или Кери Рассел из «Американцев», я, проводя аналогии с поп-культурой, непрерывно думала о «классной девушке», какой ее изобразила писательница Гиллиан Флинн (Gillian Flynn).

Эта концепция была главной темой в романе Флинн «Исчезнувшая» («Gone Girl»), который сам по себе является всесторонним анализом отношений, эквивалентных шпионскому ремеслу. Где есть амплуа и маски, которые выбирают некоторые женщины, чтобы понравиться мужчинам, и их парни, которые покупаются на это. «Классные девушки» могут «вживаться» в разные образы в зависимости от типа своих парней, то есть, «друзей» для спортивных занятий, убежденных фриганов, косплееров в стиле «Звездных войн». Общей особенностью, как пишет Флинн, является то, что «классная девушка, попросту говоря, это девушка, которой нравится все, что нравится ему, и которая никогда не жалуется».

Мария Бутина — это классная девушка Национальной стрелковой ассоциации (НСА), идеальная партнерша, о которой, наверное, мечтает мужчина, увлекающийся стрелковым оружием, и которую ищет в любящей его женщине.

Если в ее жизни и были парни, или мужчины, с которыми она встречалась, или вечеринки, или ночные клубы, они не были частью ее образа в соцсетях. На своих фотографиях она почти всегда одна. Как дома или квартиры, выставляемые риелторами для открытого показа специально без мебели, чтобы потенциальные покупатели могли представить, как они будут там жить. Если бы из судебных материалов не было ясно, что Бутина является реальным человеком из плоти и крови, я бы посмотрела на ее ленту в «Фейсбуке» и подумала, что она — бот или мошенница. Одна из тех прекрасных женщин, которые просят добавить их в друзья, говорят, что вы симпатичны, а затем просят вас перевести им пять тысяч долларов.

Есть ли женщины с такими личными качествами в реальной жизни? Возможно. Но много ли среди них очень умных, активных, страстных, привлекательных, говорящих на двух языках студенток магистратуры из Восточной Европы, которые любят Иисуса , кулинарию, оружие, охоту на крупного зверя, бурбон, помаду, ковбоев и обожают нежностью и мягкостью излечивать разбитые мужские сердца?

Возможно?

То, что Бутина так быстро стала настолько популярной в консервативных кругах, похоже, свидетельствует о противоположном: таких (реальных) женщин, как она, не так уж и много. «Она была как диковинка, очень необычной», — сказал на прошлой неделе в интервью газете «Вашингтон пост» (The Washington Post) бывший председатель отделения Республиканской партии из штата Мичиган. «Дружелюбная, любознательная, необычная и кокетливая», — сказал он ней наш другой анонимный собеседник, который познакомился с ней на ежегодной политической конференции активистов-консерваторов (Conservative Political Action Conference).

Мужчины, которые защищали ее и оказывали ей поддержку, были так рады встретить женщину, которая соответствует идеалу, они никогда не переставали думать, что, она, возможно, является идеальным внедренным агентом.

Или, как заметил один шутник в «Твиттере», «такой позор, что хорошие парни с оружием бессильны против плохих парней с вагинами».

Вот почему по-прежнему существует метод «медовой ловушки». Потому что он основан на фантазиях, которые тешут самолюбие, своего рода валюте, которая никогда не выходит из обращения и моды.

Сексуальная концепция Марии Бутиной заключается в том, что она хитрая и коварная роковая женщина. Но ее маневрирование в кругах сторонников второй поправки позволило в одинаковой степени раскрыть и желания тех мужчин, которые попали под ее влияние, и ее собственные замыслы и интриги. Мария Бутина была классной девушкой НСА. Ее русские соотечественники, возможно, взломали серверы и базы данных политиков. Она же научилась взламывать американскую душу.