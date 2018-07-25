На Среднем Урале стало на 84 полицейских больше

Сегодня в Екатеринбурге выпускники Уральского юридического института МВД России пополнили ряды свердловских полицейских. Все 84 юношей и девушек прибыли в региональный главк МВД, чтобы узнать, в каких подразделениях гарнизона придется работать каждому из них.

Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь уральского ГУ МВД Валерий Горелых, большинство юношей будут служить в отделах по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, следственных подразделений и службы участковых уполномоченных полиции. Девушки-выпускницы УрЮИ МВД России станут сотрудниками ГИБДД и психологами.

За каждым новоиспеченным полицейским закрепят наставника, чтобы он мог направлять новичка на службе и помогать ему нарабатывать опыт.

«Впереди вас ждет много трудностей, от преодоления которых зависит дальнейшая жизнь и карьера. Вы получили массу теоретических знаний, которые нужно будет научиться применять в жизни. Теперь необходимо получить навык работы с людьми, что является самым сложным. Граждане приходят в полицию не с радостными событиями, а всегда с проблемой, и они ждут, что сотрудники ее помогут решить. Пусть блеск в глазах, который сегодня есть у каждого офицера, сохранится на долгие годы службы», — поздравил молодых людей и девушек начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин