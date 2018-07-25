Ещё
На Среднем Урале стало на 84 полицейских больше
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Среднем Урале стало на 84 полицейских больше 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Екатеринбурге выпускники Уральского юридического института МВД России пополнили ряды свердловских полицейских. Все 84 юношей и девушек прибыли в региональный главк МВД, чтобы узнать, в каких подразделениях гарнизона придется работать каждому из них.
Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь уральского ГУ МВД Валерий Горелых, большинство юношей будут служить в отделах по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, следственных подразделений и службы участковых уполномоченных полиции. Девушки-выпускницы УрЮИ МВД России станут сотрудниками ГИБДД и психологами.
За каждым новоиспеченным полицейским закрепят наставника, чтобы он мог направлять новичка на службе и помогать ему нарабатывать опыт.
«Впереди вас ждет много трудностей, от преодоления которых зависит дальнейшая жизнь и карьера. Вы получили массу теоретических знаний, которые нужно будет научиться применять в жизни. Теперь необходимо получить навык работы с людьми, что является самым сложным. Граждане приходят в полицию не с радостными событиями, а всегда с проблемой, и они ждут, что сотрудники ее помогут решить. Пусть блеск в глазах, который сегодня есть у каждого офицера, сохранится на долгие годы службы», — поздравил молодых людей и девушек начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин.
Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Просто было огромное желание». История о том, как обычная швея стала заслуженным нефтяником Алтайская живодерка, зарубившая топором котенка, оказалась дочерью главы села Подарок для новорожденного: что получат российские родители от государства
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
«Чудо в перьях»17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение