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Беременная Таня Терешина разделась для соцсетей
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Беременная Таня Терешина разделась для соцсетей 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях поклонники узнали, что бывшая участница поп-группы «Hi-Fi» Татьяна Терешина выходит замуж. Избранником артистки стал молодой бизнесмен, покоривший ее заботой и умением общаться с детьми. По некоторым данным, сейчас исполнительница находится на пятом месяце беременности.
«Еще осталось пол срока отмотать и на диету!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она одну из своих фотографий с отдыха в Монте-Карло, куда недавно отправилась вместе с дочерью от первого гражданского брака по имени Айрис. В кадре Таня позирует топлес, прикрывая грудь волосами и демонстрируя округлившийся живот.
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