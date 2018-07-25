Беременная Таня Терешина разделась для соцсетей

На днях поклонники узнали, что бывшая участница поп-группы «Hi-Fi» Татьяна Терешина выходит замуж. Избранником артистки стал молодой бизнесмен, покоривший ее заботой и умением общаться с детьми. По некоторым данным, сейчас исполнительница находится на пятом месяце беременности.

«Еще осталось пол срока отмотать и на диету!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она одну из своих фотографий с отдыха в Монте-Карло, куда недавно отправилась вместе с дочерью от первого гражданского брака по имени Айрис. В кадре Таня позирует топлес, прикрывая грудь волосами и демонстрируя округлившийся живот.