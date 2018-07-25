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37-летняя Дженна Деван похвасталась подтянутой фигурой на пляже в Малибу
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37-летняя Дженна Деван похвасталась подтянутой фигурой на пляже в Малибу 

Журнал ОК! 1 час назад
Благодаря папарацци в сети появились новые фото Дженны Деван в бикини. Бывшая жена Ченнинга Татума вместе с их дочкой Эверли была замечена на пляже Paradise Cove в Малибу, Калифорния.
Фотография: Legion-Media Дженна Деван с дочкой
Чтобы загорать и веселиться с дочкой было удобнее, 37-летняя актриса и танцовщица надела мини-бикини серо-коричневого цвета от бренда L*Space. К пляжному образу Дженна добавила соломенную шляпу и большие солнцезащитные очки.
Однако особое внимание следует уделить не образу Деван, а её физической форме, которой можно только позавидовать. Рельефный пресс и подкаченные ноги ­— это не генетическая предрасположенность актрисы, а результат ежедневных тренировок!
It’s always more fun to be sweating and in pain with you @echriqui??
A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan) on  Jun 7, 2018 at 1:39pm PDT  Напомним, что на данный момент Дженна Деван переживает развод с Ченнингом Татумом, который, кстати, недавно говорил, что сильно переживает по поводу расставания и скучает по Деван. Поклонники надеются, что у них всё наладится.
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