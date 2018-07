37-летняя Дженна Деван похвасталась подтянутой фигурой на пляже в Малибу

Благодаря папарацци в сети появились новые фото Дженны Деван в бикини. Бывшая жена Ченнинга Татума вместе с их дочкой Эверли была замечена на пляже Paradise Cove в Малибу, Калифорния.

Фотография: Legion-Media Дженна Деван с дочкой

Чтобы загорать и веселиться с дочкой было удобнее, 37-летняя актриса и танцовщица надела мини-бикини серо-коричневого цвета от бренда L*Space. К пляжному образу Дженна добавила соломенную шляпу и большие солнцезащитные очки.

Однако особое внимание следует уделить не образу Деван, а её физической форме, которой можно только позавидовать. Рельефный пресс и подкаченные ноги ­— это не генетическая предрасположенность актрисы, а результат ежедневных тренировок!

It’s always more fun to be sweating and in pain with you @echriqui??

A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan) on Jun 7, 2018 at 1:39pm PDT Напомним, что на данный момент Дженна Деван переживает развод с Ченнингом Татумом, который, кстати, недавно говорил, что сильно переживает по поводу расставания и скучает по Деван. Поклонники надеются, что у них всё наладится.